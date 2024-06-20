Закон о запрете вейпов вступил в силу

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Жанузакова Назгуль, завотделением пульмонологии АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

Теперь, когда закон о запрете вейпов подписан, мы сможем защитить себя и будущие поколения от этого вредного влияния. Это означает, что наши дети и молодежь будут иметь больше шансов вырасти здоровыми и сильными без вредных привычек.

Что такое вейпинг?

Вейпинг предполагает нагревание жидкости и вдыхание аэрозоля в легкие. При вейпинге используется такое устройство, которое нагревает жидкость (так называемую жидкость для вейпа или жидкость для электронных сигарет) до тех пор, пока она не превратится в пар, который можно вдыхать. Эти устройства обычно называют вейпами, модами, электронными кальянами, резервуарными системами и вейп-ручками. Все они могут выглядеть немного по-разному, но работают одинаково.

Эти устройства нагревают различные ароматизаторы, никотин и другие потенциально вредные вещества. Исследование показало, что 99% электронных сигарет содержат никотин. Никотин, конечно, вызывает привыкание. И хотя этот факт широко указывается в рекламе, по опыту работы с обычными сигаретами мы знаем, что предупреждения не всегда работают!

Аэрозоль электронных сигарет, которым пользователи вдыхают из устройства и выдыхают, может содержать вредные и потенциально вредные вещества, в том числе

никотин

ультрамелкие частицы, которые можно вдохнуть глубоко в легкие

ароматизаторы, такие как диацетил, химическое вещество, вызывающее серьезные заболевания легких.

летучие органические соединения

химические вещества, вызывающие рак

тяжелые металлы, такие как никель, олово и свинец

Согласно опросу Центров по контролю и профилактике заболеваний (США), 14,1% старшеклассников сообщили о текущем использовании электронных сигарет в 2022 году. Это представляет собой рост с 2017 года, когда 11,7% старшеклассников сообщили о текущем использовании электронных сигарет.

Согласно проведенному в Казахстане в 2018 году исследованию HBSC, 14% мальчиков и 6% девочек в возрасте 15 лет пробовали вейпы, а 8,5% мальчиков и 3,8% девочек 11-15 лет употребляли электронные сигареты. В 2022 году данные исследования показали, что больше мальчиков и девочек стали употреблять вейпы. Среди впервые попробовавших их количество увеличилось на 3,6%. В Казахстане 9,8% подростков в возрасте 11 — 15 лет регулярно потребляют электронные сигареты/вейпы. Каждый второй юноша школьного возраста покупает вейпы, и остановить это модное и вредное увлечение не помогают ни закон, ни рейды. Таковы результаты мониторинга общественников в Казахстане.

Другой опрос среди старшеклассников показал, что более 40% пробовали электронные сигареты. Конечно, возрастные ограничения — продавать электронные сигареты лицам младше 21 года незаконно — не препятствуют их использованию подростками и молодыми людьми.

Как вейпинг может повлиять на ваши легкие?

Возможно, вы видели в новостях сообщения о внезапных и серьезных проблемах с легкими, включая смертельные случаи, связанных с вейпингом. Это состояние называется повреждением легких, связанным с употреблением электронных сигарет или вейпингом

Более 2800 пользователей электронных сигарет потребовали госпитализации в связи с заболеванием легких до февраля 2020 года (по данным центра по контролю и профилактике заболеваний). Большинство случаев зафиксировано среди подростков и молодых людей.

Как правило, симптомы проявляются постепенно, с одышки и/или боли в груди, прежде чем более серьезное затруднение дыхания приводит к госпитализации.

«Попкорновое легкое», или облитерирующий бронхиолит (БО), относится к типу воспаления в легких, которое вызывает хрипы, кашель и одышку. Со временем это может привести к рубцеванию крошечных воздушных мешочков легких, а также к утолщению и сужению дыхательных путей. Химическое вещество диацетил, содержащееся во многих ароматизаторах электронных сигарет, является одной из причин этого состояния. Название происходит от сообщений о заболевании, вызванном диацетилом, среди рабочих микроволновой фабрики по производству попкорна.

Другие риски для здоровья, связанные с вейпингом:

Никотин вызывает сильную зависимость и может повлиять на развивающийся мозг, потенциально нанося вред подросткам и молодым людям. Было обнаружено, что даже некоторые «безникотиновые» электронные сигареты содержат никотин. Случайное воздействие жидкости из электронных сигарет вызвало острое отравление никотином у детей и взрослых.

Вейпинг и курение. Подростки, которые курят вейпы, с большей вероятностью начнут курить сигареты. Многие молодые люди, использующие электронные сигареты, также курят сигареты.

Риск рака и вейпинг. Некоторые вещества, обнаруженные в парах электронных сигарет, связаны с повышенным риском развития рака. Аэрозоль, который пользователи вдыхают и выдыхают из электронных сигарет, может подвергать воздействию вредных веществ как самих себя, так и окружающих.

Так же сообщалось о взрывах и ожогах от электронных сигарет во время подзарядки устройств из-за неисправных батарей. Кроме того, вейпинг во время беременности может нанести вред развивающемуся плоду.

Как вейпинг влияет на наше общее состояние здоровья, неизвестно. Тем не менее, существует достаточно доказательств того, что вейпинг не «на 95% менее вреден, чем курение», как утверждают некоторые.

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