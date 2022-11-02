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Президент , Общество

Закон об амнистии участников январских событий подписал Токаев

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об амнистии», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Закон направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

Также под амнистию подпадут сотрудники правоохранительных органов и военные, допустившие уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний граждан во время январских событий.

Уголовные дела в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести прекратят, осужденных по ним – освободят от наказания, а с отбывших – снимут судимость. Лицам, совершившим тяжкие преступления, – сократят назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления – наполовину.

При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, организацию массовых беспорядков (за исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним), пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тысячи лиц. На сегодняшний день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы.

В отношении 363 лиц, совершивших тяжкие преступления по делам, которые находятся на стадии следствия и на рассмотрении в судах, амнистия будет применена при вынесении приговоров.

Наряду с этим в целях обеспечения социальной адаптации и ресоциализации освобождаемых лиц на Правительство и местные исполнительные органы возложены соответствующие обязанности, а именно: по обеспечению трудоустройства трудоспособных лиц, освобожденных из учреждений; по оказанию им социальной и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан; по размещению не имеющих определенного места жительства освобожденных от наказания по амнистии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

 

 

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