О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, совершенное в Астане 14 октября 2022 года, со следующей оговоркой:

«Республика Казахстан заявляет, что она оставляет за собой право применять положения подпункта а) статьи 10, статьи 12 и статьи 14 настоящего Соглашения в части, не противоречащей ее законодательству.».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 апреля 2025 года

№ 177-VIII ЗРК