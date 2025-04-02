Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции

Нормативные правовые акты
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О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, совершенное в Астане 14 октября 2022 года, со следующей оговоркой:

«Республика Казахстан заявляет, что она оставляет за собой право применять положения подпункта а) статьи 10, статьи 12 и статьи 14 настоящего Соглашения в части, не противоречащей ее законодательству.».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 апреля 2025 года

№ 177-VIII ЗРК

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