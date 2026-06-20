О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и пчеловодства
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве»:
1) по всему тексту слова «областей, городов республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения»;
2) в статье 1:
подпункты 1) и 2) исключить;
подпункты 5) и 15) изложить в следующей редакции:
«5) племенная книга – свод данных по происхождению, продуктивности и иным качествам племенных животных определенной породы с учетом их племенной ценности;»;
«15) племенная продукция (материал) – племенное животное, а также семя, эмбрионы, инкубационное яйцо, суточные цыплята, икра, личинки и молодь рыб, полученные от племенных животных; племенная пчелиная матка, а также племенная пчелиная семья, сперма трутней, яйца, личинки, полученные от племенной пчелиной матки;»;
подпункт 23) исключить;
подпункт 33) после слова «племенных» дополнить словами
«и продуктивных»;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Цель, задачи и принципы законодательства
Республики Казахстан о племенном животноводстве
1. Целью законодательства Республики Казахстан о племенном животноводстве является создание условий для развития отрасли племенного животноводства, направленных на повышение ее экономической эффективности и конкурентоспособности.
2. Задачами законодательства Республики Казахстан о племенном животноводстве являются:
1) государственное регулирование деятельности в области племенного животноводства;
2) организация учета племенной продукции (материала);
3) обеспечение государственной поддержки племенного животноводства;
4) государственный контроль в области племенного животноводства;
5) организация и развитие селекционной и племенной работы, а также внедрение современных методов селекции.
3. Принципами законодательства Республики Казахстан о племенном животноводстве являются:
1) обеспечение сохранения генофонда племенных животных,
в том числе пород с ограниченным генофондом;
2) достоверность учета в области племенного животноводства
и его открытость в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
3) обеспечение научного сопровождения отрасли племенного животноводства.»;
4) часть четвертую статьи 9 дополнить словами «в соответствии
с настоящим Законом»;
5) подпункт 1) пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять государственный контроль за:
состоянием селекционной и племенной работы, ее учета и отчетности у субъектов в области племенного животноводства, физических и юридических лиц, получивших бюджетные субсидии;
качеством услуг по бонитировке и (или) индексной оценке племенных животных;»;
6) в статье 16-2:
в подпункте 1) части второй пункта 4 слова «(для юридического лица)» исключить;
в подпункте 1) части второй пункта 5 слова «(для юридического лица)» исключить;
дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Юридическое лицо, уведомившее уполномоченный орган
о начале деятельности в качестве республиканской палаты, обязано:
1) быть зарегистрированным в органах юстиции в форме республиканской палаты с учетом требований пункта 5 статьи 28-2 настоящего Закона;
2) своевременно и качественно выполнять полномочия, предусмотренные пунктом 9 статьи 28-3 настоящего Закона;
3) иметь в штате работников по соответствующим специальностям.
К уведомлению прилагаются следующие документы:
1) копия справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
2) копии подтверждающих документов штата работников
по соответствующим специальностям «сельское хозяйство и биоресурсы»
или «ветеринария».»;
7) часть третью статьи 16-3 изложить в следующей редакции:
«Данные по происхождению, продуктивности и иным качествам племенных животных определенной породы с учетом их племенной ценности вносятся в племенную книгу.»;
8) в статье 18:
в заголовке слова «и реализация» заменить словами «и (или) реализация»;
в пункте 1 слова «и реализация» заменить словами «и (или) реализация»;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «и реализуется» заменить словами «и (или) реализуется»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Требования части первой настоящего пункта распространяются
и на импорт семени.»;
в абзаце первом пункта 3 слова «и реализуется» заменить словами
«и (или) реализуется»;
9) абзацы третий и четвертый статьи 20 изложить в следующей редакции:
«оценке (испытаниям) племенных животных по собственной продуктивности и (или) геномной оценке;
оценке по качеству потомства и (или) геномной оценке.»;
10) в пункте 5 статьи 28-2:
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«На территории Республики Казахстан создается одна республиканская палата по всем породам пчел.»;
в части четвертой слово «пчеловодства,» исключить;
11) в статье 28-3:
в пункте 3:
в части третьей слова «ежегодно обновляется» заменить словами «обновляется один раз в два года»;
в части четвертой слово «равная» исключить;
в пункте 9:
подпункт 6) дополнить словами «в порядке, определенном уполномоченным органом»;
в подпункте 7) слова «мониторинг данных» заменить словами «мониторинг ведения и состояния племенного учета, данных».
2. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»:
подпункт 4) статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) племенная продукция (материал) – племенное животное, а также семя, эмбрионы, инкубационное яйцо, суточные цыплята, икра, личинки и молодь рыб, полученные от племенных животных; племенная пчелиная матка, а также племенная пчелиная семья, сперма трутней, яйца, личинки, полученные от племенной пчелиной матки;».
3. В Закон Республики Казахстан от 12 марта 2002 года
«О пчеловодстве»:
1) в статье 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) пчелиная матка – женская особь пчелиной семьи с развитой половой системой, выполняющая воспроизводственную функцию;»;
дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:
«1-1) пункт инструментального осеменения – специализированное помещение, в котором проводят искусственное осеменение пчелиных маток
с использованием специального оборудования;
1-2) племенная пчелиная матка – чистопородная пчелиная матка
из высокопродуктивной семьи, характеризующаяся племенной ценностью, которую она устойчиво передает потомству;»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) племенная пчелиная семья – целостная высокопродуктивная биологическая единица, состоящая из племенной пчелиной матки,
а также пчел, трутней и расплода в активный период, полученных
от племенной пчелиной матки;»;
дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 3-3) и 3-4) следующего содержания:
«3-1) трутень – мужская особь пчелиной семьи, выполняющая воспроизводительную функцию;
3-2) мед – натуральный продукт, полученный в результате собирательных и физиологических свойств пчел, вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания;
3-3) сотовый пакет пчел – пчелиная семья с сотами и расплодом, собранная в ящик для ее транспортирования;
3-4) бессотовый пакет пчел – пчелы с пчелиной маткой и кормом
в ящике без сотов, предназначенные для транспортирования;»;
подпункты 4), 6), 7), 10) и 12) изложить в следующей редакции:
«4) улей – сооружение для содержания одной или нескольких пчелиных семей;»;
«6) порода пчел – группа пчелиных семей общего происхождения, сформировавшаяся в определенных природно-климатических условиях, обладающая комплексом признаков, устойчиво передающихся по наследству, поддерживаемых отбором, подбором морфологических, физиологических и хозяйственно полезных свойств в результате селекционной и племенной работы;
7) вощина – восковой лист с тиснеными донышками пчелиных или трутневых ячеек;»;
«10) пчелиная семья – сообщество, состоящее из пчелиной матки, пчел, трутней, гнезда с расплодом в активный период и корма;»;
«12) продукты пчеловодства – продукты, полученные благодаря собирательным и физиологическим свойствам пчелиных семей;»;
дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
«14-1) изолированный случной пункт – специально подобранный участок местности, предназначенный для сохранения, улучшения и воспроизводства районированных пород пчел, местных (аборигенных) популяций пчел;»;
подпункт 15) изложить в следующей редакции:
«15) пасека – размещенные в определенном месте ульи с пчелиными семьями;»;
дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
«15-1) ветеринарный паспорт пасеки – документ установленной формы, в котором указываются владелец пасеки, количество пчелиных семей, сроки и характер проведенных ветеринарных обработок;»;
2) главу 1 дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Цель, задачи и принципы законодательства
Республики Казахстан о пчеловодстве
1. Целью законодательства Республики Казахстан о пчеловодстве является создание условий для развития пчеловодства, а также охраны и сохранения пчел.
2. Задачами законодательства Республики Казахстан о пчеловодстве являются:
1) государственное регулирование деятельности в области пчеловодства;
2) обеспечение качества и безопасности продуктов пчеловодства;
3) организация и развитие селекционной и племенной работы, а также внедрение современных методов селекции;
4) организация учета физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством;
5) подготовка и переподготовка специалистов в области пчеловодства.
3. Принципами законодательства Республики Казахстан
о пчеловодстве являются:
1) обеспечение сохранности пород пчел;
2) создание условий для повышения продуктивности пчеловодства;
3) равный доступ к осуществлению деятельности в области пчеловодства;
4) участие физических и юридических лиц в решении вопросов развития пчеловодства;
5) обеспечение научного сопровождения пчеловодства.»;
3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора
на расстоянии не ближе полутора километров одна от другой и трех километров от стационарных пасек.
Не допускается размещение стационарных и (или) кочевых пасек ближе пяти километров от стационарных и (или) кочевых пасек, организующих медоносную базу на прилегающих территориях путем посева и (или) посадки энтомофильных растений.
Не допускается размещение стационарных и (или) кочевых пасек на пути лета пчел с другой ранее размещенной пасеки к источникам медосбора.»;
4) в статье 13:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Перевозка (кочевка) пчелиных семей. Транспортировка пчел в сотовом пакете пчел или бессотовом пакете пчел»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Транспортировка пчел в сотовом пакете пчел или бессотовом пакете пчел осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
5) в статье 14-1:
в заголовке слова «областей (городов республиканского значения, столицы)» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения»;
в абзаце первом слова «областей (городов республиканского значения, столицы)» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения»;
дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) организацию и (или) обеспечение проведения научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования пчел
на соответствующей административно-территориальной единице;»;
6) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. С целью учета пасек и осуществления лечебно-профилактических мероприятий на каждую пасеку государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, выдается ветеринарный паспорт пасеки в порядке и по форме, которые определены уполномоченным органом
в области ветеринарии.»;
7) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Селекционная и племенная работа
в области пчеловодства
1. Деятельность физических и юридических лиц по разведению и (или) реализации племенной продукции (материала) в области пчеловодства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан
о племенном животноводстве.
2. В целях сохранения, улучшения и воспроизводства районированных пород пчел и местных (аборигенных) популяций пчел физические и юридические лица могут создавать изолированный случной пункт и (или) пункт инструментального осеменения.
3. Физическим и юридическим лицам при осуществлении деятельности на изолированном случном пункте необходимо соблюдать одновременно следующие требования:
1) оказывать услуги по контролируемому спариванию неоплодотворенных пчелиных маток с трутнями известного происхождения одной породы;
2) содержать отцовские семьи надлежащего качества и иметь в наличии достаточное количество трутней на весь период работы изолированного случного пункта;
3) выдавать документ о начале яйцекладки пчелиной матки и данные
о происхождении отцовских семей;
4) соблюдать иные требования, определенные уполномоченным органом в области племенного животноводства.
4. Вокруг участка местности, предоставленного для изолированного случного пункта, устанавливается защитная зона радиусом семь километров.
В защитную зону запрещается ввоз пчелиных семей с трутнями,
не участвующими в селекционном процессе.».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Статья 3. Республиканские палаты, действующие до введения
в действие настоящего Закона, включаются уполномоченным органом
в области племенного животноводства в государственный цифровой реестр разрешений и уведомлений в области племенного животноводства без направления уведомления о начале или прекращении деятельности в области племенного животноводства в соответствии с Законом Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях» в течение трех месяцев со дня введения
в действие настоящего Закона.
Республиканские палаты, включенные в государственный цифровой реестр разрешений и уведомлений в области племенного животноводства
в соответствии с частью первой настоящей статьи, обязаны в течение трех месяцев после включения в реестр привести свою деятельность в соответствие с требованиями, предусмотренными абзацами восьмым и одиннадцатым подпункта 6) пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
Требования абзацев седьмого и восьмого подпункта 6) пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяются на республиканские палаты, указанные
в части второй настоящей статьи, по истечении трех месяцев после включения
их в государственный цифровой реестр разрешений и уведомлений в области племенного животноводства.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 19 июня 2026 года
№ 319-VІIІ ЗРК