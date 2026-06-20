О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и пчеловодства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве»:

1) по всему тексту слова «областей, городов республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения»;

2) в статье 1:

подпункты 1) и 2) исключить;

подпункты 5) и 15) изложить в следующей редакции:

«5) племенная книга – свод данных по происхождению, продуктивности и иным качествам племенных животных определенной породы с учетом их племенной ценности;»;

«15) племенная продукция (материал) – племенное животное, а также семя, эмбрионы, инкубационное яйцо, суточные цыплята, икра, личинки и молодь рыб, полученные от племенных животных; племенная пчелиная матка, а также племенная пчелиная семья, сперма трутней, яйца, личинки, полученные от племенной пчелиной матки;»;

подпункт 23) исключить;

подпункт 33) после слова «племенных» дополнить словами

«и продуктивных»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Цель, задачи и принципы законодательства

Республики Казахстан о племенном животноводстве

1. Целью законодательства Республики Казахстан о племенном животноводстве является создание условий для развития отрасли племенного животноводства, направленных на повышение ее экономической эффективности и конкурентоспособности.

2. Задачами законодательства Республики Казахстан о племенном животноводстве являются:

1) государственное регулирование деятельности в области племенного животноводства;

2) организация учета племенной продукции (материала);

3) обеспечение государственной поддержки племенного животноводства;

4) государственный контроль в области племенного животноводства;

5) организация и развитие селекционной и племенной работы, а также внедрение современных методов селекции.

3. Принципами законодательства Республики Казахстан о племенном животноводстве являются:

1) обеспечение сохранения генофонда племенных животных,

в том числе пород с ограниченным генофондом;

2) достоверность учета в области племенного животноводства

и его открытость в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) обеспечение научного сопровождения отрасли племенного животноводства.»;

4) часть четвертую статьи 9 дополнить словами «в соответствии

с настоящим Законом»;

5) подпункт 1) пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1) осуществлять государственный контроль за:

состоянием селекционной и племенной работы, ее учета и отчетности у субъектов в области племенного животноводства, физических и юридических лиц, получивших бюджетные субсидии;

качеством услуг по бонитировке и (или) индексной оценке племенных животных;»;

6) в статье 16-2:

в подпункте 1) части второй пункта 4 слова «(для юридического лица)» исключить;

в подпункте 1) части второй пункта 5 слова «(для юридического лица)» исключить;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Юридическое лицо, уведомившее уполномоченный орган

о начале деятельности в качестве республиканской палаты, обязано:

1) быть зарегистрированным в органах юстиции в форме республиканской палаты с учетом требований пункта 5 статьи 28-2 настоящего Закона;

2) своевременно и качественно выполнять полномочия, предусмотренные пунктом 9 статьи 28-3 настоящего Закона;

3) иметь в штате работников по соответствующим специальностям.

К уведомлению прилагаются следующие документы:

1) копия справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

2) копии подтверждающих документов штата работников

по соответствующим специальностям «сельское хозяйство и биоресурсы»

или «ветеринария».»;

7) часть третью статьи 16-3 изложить в следующей редакции:

«Данные по происхождению, продуктивности и иным качествам племенных животных определенной породы с учетом их племенной ценности вносятся в племенную книгу.»;

8) в статье 18:

в заголовке слова «и реализация» заменить словами «и (или) реализация»;

в пункте 1 слова «и реализация» заменить словами «и (или) реализация»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «и реализуется» заменить словами «и (или) реализуется»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования части первой настоящего пункта распространяются

и на импорт семени.»;

в абзаце первом пункта 3 слова «и реализуется» заменить словами

«и (или) реализуется»;

9) абзацы третий и четвертый статьи 20 изложить в следующей редакции:

«оценке (испытаниям) племенных животных по собственной продуктивности и (или) геномной оценке;

оценке по качеству потомства и (или) геномной оценке.»;

10) в пункте 5 статьи 28-2:

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«На территории Республики Казахстан создается одна республиканская палата по всем породам пчел.»;

в части четвертой слово «пчеловодства,» исключить;

11) в статье 28-3:

в пункте 3:

в части третьей слова «ежегодно обновляется» заменить словами «обновляется один раз в два года»;

в части четвертой слово «равная» исключить;

в пункте 9:

подпункт 6) дополнить словами «в порядке, определенном уполномоченным органом»;

в подпункте 7) слова «мониторинг данных» заменить словами «мониторинг ведения и состояния племенного учета, данных».

2. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»:

подпункт 4) статьи 2 изложить в следующей редакции:

«4) племенная продукция (материал) – племенное животное, а также семя, эмбрионы, инкубационное яйцо, суточные цыплята, икра, личинки и молодь рыб, полученные от племенных животных; племенная пчелиная матка, а также племенная пчелиная семья, сперма трутней, яйца, личинки, полученные от племенной пчелиной матки;».

3. В Закон Республики Казахстан от 12 марта 2002 года

«О пчеловодстве»:

1) в статье 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) пчелиная матка – женская особь пчелиной семьи с развитой половой системой, выполняющая воспроизводственную функцию;»;

дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) пункт инструментального осеменения – специализированное помещение, в котором проводят искусственное осеменение пчелиных маток

с использованием специального оборудования;

1-2) племенная пчелиная матка – чистопородная пчелиная матка

из высокопродуктивной семьи, характеризующаяся племенной ценностью, которую она устойчиво передает потомству;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) племенная пчелиная семья – целостная высокопродуктивная биологическая единица, состоящая из племенной пчелиной матки,

а также пчел, трутней и расплода в активный период, полученных

от племенной пчелиной матки;»;

дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 3-3) и 3-4) следующего содержания:

«3-1) трутень – мужская особь пчелиной семьи, выполняющая воспроизводительную функцию;

3-2) мед – натуральный продукт, полученный в результате собирательных и физиологических свойств пчел, вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания;

3-3) сотовый пакет пчел – пчелиная семья с сотами и расплодом, собранная в ящик для ее транспортирования;

3-4) бессотовый пакет пчел – пчелы с пчелиной маткой и кормом

в ящике без сотов, предназначенные для транспортирования;»;

подпункты 4), 6), 7), 10) и 12) изложить в следующей редакции:

«4) улей – сооружение для содержания одной или нескольких пчелиных семей;»;

«6) порода пчел – группа пчелиных семей общего происхождения, сформировавшаяся в определенных природно-климатических условиях, обладающая комплексом признаков, устойчиво передающихся по наследству, поддерживаемых отбором, подбором морфологических, физиологических и хозяйственно полезных свойств в результате селекционной и племенной работы;

7) вощина – восковой лист с тиснеными донышками пчелиных или трутневых ячеек;»;

«10) пчелиная семья – сообщество, состоящее из пчелиной матки, пчел, трутней, гнезда с расплодом в активный период и корма;»;

«12) продукты пчеловодства – продукты, полученные благодаря собирательным и физиологическим свойствам пчелиных семей;»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) изолированный случной пункт – специально подобранный участок местности, предназначенный для сохранения, улучшения и воспроизводства районированных пород пчел, местных (аборигенных) популяций пчел;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) пасека – размещенные в определенном месте ульи с пчелиными семьями;»;

дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) ветеринарный паспорт пасеки – документ установленной формы, в котором указываются владелец пасеки, количество пчелиных семей, сроки и характер проведенных ветеринарных обработок;»;

2) главу 1 дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Цель, задачи и принципы законодательства

Республики Казахстан о пчеловодстве

1. Целью законодательства Республики Казахстан о пчеловодстве является создание условий для развития пчеловодства, а также охраны и сохранения пчел.

2. Задачами законодательства Республики Казахстан о пчеловодстве являются:

1) государственное регулирование деятельности в области пчеловодства;

2) обеспечение качества и безопасности продуктов пчеловодства;

3) организация и развитие селекционной и племенной работы, а также внедрение современных методов селекции;

4) организация учета физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством;

5) подготовка и переподготовка специалистов в области пчеловодства.

3. Принципами законодательства Республики Казахстан

о пчеловодстве являются:

1) обеспечение сохранности пород пчел;

2) создание условий для повышения продуктивности пчеловодства;

3) равный доступ к осуществлению деятельности в области пчеловодства;

4) участие физических и юридических лиц в решении вопросов развития пчеловодства;

5) обеспечение научного сопровождения пчеловодства.»;

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора

на расстоянии не ближе полутора километров одна от другой и трех километров от стационарных пасек.

Не допускается размещение стационарных и (или) кочевых пасек ближе пяти километров от стационарных и (или) кочевых пасек, организующих медоносную базу на прилегающих территориях путем посева и (или) посадки энтомофильных растений.

Не допускается размещение стационарных и (или) кочевых пасек на пути лета пчел с другой ранее размещенной пасеки к источникам медосбора.»;

4) в статье 13:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Перевозка (кочевка) пчелиных семей. Транспортировка пчел в сотовом пакете пчел или бессотовом пакете пчел»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Транспортировка пчел в сотовом пакете пчел или бессотовом пакете пчел осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

5) в статье 14-1:

в заголовке слова «областей (городов республиканского значения, столицы)» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения»;

в абзаце первом слова «областей (городов республиканского значения, столицы)» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) организацию и (или) обеспечение проведения научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования пчел

на соответствующей административно-территориальной единице;»;

6) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. С целью учета пасек и осуществления лечебно-профилактических мероприятий на каждую пасеку государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, выдается ветеринарный паспорт пасеки в порядке и по форме, которые определены уполномоченным органом

в области ветеринарии.»;

7) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Селекционная и племенная работа

в области пчеловодства

1. Деятельность физических и юридических лиц по разведению и (или) реализации племенной продукции (материала) в области пчеловодства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о племенном животноводстве.

2. В целях сохранения, улучшения и воспроизводства районированных пород пчел и местных (аборигенных) популяций пчел физические и юридические лица могут создавать изолированный случной пункт и (или) пункт инструментального осеменения.

3. Физическим и юридическим лицам при осуществлении деятельности на изолированном случном пункте необходимо соблюдать одновременно следующие требования:

1) оказывать услуги по контролируемому спариванию неоплодотворенных пчелиных маток с трутнями известного происхождения одной породы;

2) содержать отцовские семьи надлежащего качества и иметь в наличии достаточное количество трутней на весь период работы изолированного случного пункта;

3) выдавать документ о начале яйцекладки пчелиной матки и данные

о происхождении отцовских семей;

4) соблюдать иные требования, определенные уполномоченным органом в области племенного животноводства.

4. Вокруг участка местности, предоставленного для изолированного случного пункта, устанавливается защитная зона радиусом семь километров.

В защитную зону запрещается ввоз пчелиных семей с трутнями,

не участвующими в селекционном процессе.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Статья 3. Республиканские палаты, действующие до введения

в действие настоящего Закона, включаются уполномоченным органом

в области племенного животноводства в государственный цифровой реестр разрешений и уведомлений в области племенного животноводства без направления уведомления о начале или прекращении деятельности в области племенного животноводства в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О разрешениях и уведомлениях» в течение трех месяцев со дня введения

в действие настоящего Закона.

Республиканские палаты, включенные в государственный цифровой реестр разрешений и уведомлений в области племенного животноводства

в соответствии с частью первой настоящей статьи, обязаны в течение трех месяцев после включения в реестр привести свою деятельность в соответствие с требованиями, предусмотренными абзацами восьмым и одиннадцатым подпункта 6) пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.

Требования абзацев седьмого и восьмого подпункта 6) пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяются на республиканские палаты, указанные

в части второй настоящей статьи, по истечении трех месяцев после включения

их в государственный цифровой реестр разрешений и уведомлений в области племенного животноводства.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2026 года

№ 319-VІIІ ЗРК