Закон Республики Казахстан

О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения:
в части 7-3 статьи 409:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) истребования от педагога отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования, также возложения обязанности по ведению документов одновременно на бумажном носителе и в электронной форме;»;
в подпункте 5) слово «среднего» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 12 июня 2026 года
№ 310-VІIІ ЗРК