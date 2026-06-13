Закон Республики Казахстан

О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения:

в части 7-3 статьи 409:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) истребования от педагога отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования, также возложения обязанности по ведению документов одновременно на бумажном носителе и в электронной форме;»;

в подпункте 5) слово «среднего» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 июня 2026 года

№ 310-VІIІ ЗРК