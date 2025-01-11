Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 1997 года «О судебных приставах»:

пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2. Судебным приставом не может быть лицо, не соответствующее требованиям Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан».».

2. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) пункт 2 статьи 131 изложить в следующей редакции:

«2. Государственным судебным исполнителем не может быть лицо, не соответствующее требованиям Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан».»;

3) подпункт 6) пункта 2 статьи 140 изложить в следующей редакции:

«6) на которое в течение трех лет до наделения полномочиями частного судебного исполнителя за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание;».

3. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

1) в статье 1:

подпункты 1), 1-1) и 1-2) изложить в следующей редакции:

«1) информационная автоматизированная база данных (информационная система) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, хранение, передачу и обработку информации, предназначенной для автоматизации деятельности, связанной с планированием, отбором (приемом документов) и управлением персоналом по вопросам поступления на правоохранительную службу;

1-1) первоначальная профессиональная подготовка – форма профессионального обучения для лиц, поступающих на службу в правоохранительные органы, направленная на приобретение профессиональных навыков;

1-2) постаттестационное развитие – организация индивидуальной профессиональной самоподготовки сотрудника правоохранительного органа по результатам его аттестации;»;

дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) перемещение – изменение должностного положения и функциональных обязанностей сотрудника;»;

подпункты 3-1) и 4-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством информационной кадровой системы правоохранительного органа формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критерии);»;

«4-1) ведомственный банк данных – информационная база правоохранительного органа, содержащая сведения о кандидатах на службу, зачисленных в резерв на занятие вакантной должности;»;

подпункты 5) и 6-1) исключить;

подпункты 11-2) и 15) изложить в следующей редакции:

«11-2) полиграфологическое исследование – процедура опроса, заключающаяся в регистрации с помощью специальных датчиков отдельных физиологических реакций человека;»;

«15) дисциплинарный проступок – противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником возложенных на него обязанностей, превышение должностных полномочий, нарушение служебной и трудовой дисциплины, нарушение Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан, а равно несоблюдение установленных ограничений, связанных с пребыванием на правоохранительной службе;»;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) в статье 5-1:

в подпункте 6) слова «оценку деятельности,» исключить;

в подпункте 7) слово «оценки,» исключить;

4) в пункте 2 статьи 6:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) на которое в течение трех лет до поступления на правоохранительную службу за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда оно в качестве государственного служащего впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;»;

подпункт 9) дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Действие части первой настоящего подпункта в части увольнения и прекращения полномочий по отрицательным мотивам не распространяется на лицо:

прекратившее полномочия судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

уволенное в связи с отсутствием на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд, которое вправе поступить на правоохранительную службу по истечении двух лет после такого увольнения.

На правоохранительную службу не может быть принято лицо в течение двух лет после увольнения или освобождения от занимаемой должности, а равно прекращения полномочий в связи с несоответствием расходов лица его доходам в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».»;

5) в статье 7:

в пункте 2:

в части второй слово «кандидата» заменить словами «(цифрового рейтинга) кандидата на службу»;

часть третью после слова «конкурентоспособности» дополнить словами «(цифрового рейтинга) кандидата на службу»;

пункт 5 дополнить словами «(цифрового рейтинга)»;

6) в статье 7-1:

в пункте 1 слова «и (или) по согласованию с Председателем Совета Безопасности Республики Казахстан, Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан,» исключить;

подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) прием документов посредством информационной автоматизированной базы данных (информационной системы) от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе;»;

7) подпункт 7) пункта 1 статьи 16 после слова «органов» дополнить словами «, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы»;

8) в статье 27:

пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) звания высшего начальствующего состава, – Президентом Республики Казахстан в порядке, определенном Президентом Республики Казахстан.»;

в пункте 3:

часть вторую после слов «пониженные в специальном звании или классном чине» дополнить словами «(кроме высшего начальствующего состава)»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Восстановление в прежнем специальном звании или классном чине высшего начальствующего состава производится Президентом Республики Казахстан в порядке, определенном Президентом Республики Казахстан.»;

9) часть первую пункта 3 статьи 29 дополнить словами «, с учетом психологических, деловых и личных качеств назначаемого лица и результатов служебной деятельности»;

10) статью 30 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Сотрудники при выдвижении на вышестоящие руководящие должности проходят полиграфологическое исследование.»;

11) в статье 31:

в части первой пункта 2 слова «пять лет» заменить словами «три года»;

в пункте 4 слова «руководителем правоохранительного органа» заменить словами «Президентом Республики Казахстан»;

12) в пункте 1 статьи 33:

часть первую после слова «учетом» дополнить словом «психологических,»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Выдвижение сотрудников на вышестоящие руководящие должности производится на основании показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) из числа сотрудников, которые по результатам аттестации либо внеплановой или внеочередной аттестации рекомендуются к выдвижению на вышестоящие руководящие должности, либо на конкурсной основе.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Порядок расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) сотрудника утверждается уполномоченным органом по делам государственной службы.»;

13) статьи 33-1, 34 и 35 исключить;

14) в статье 36:

в подпункте 2) пункта 1 слова «и деловых качеств» заменить словами «, психологических, деловых и личных качеств»;

в пункте 4 слова «включения сотрудника в кадровый резерв» заменить словами «выдвижения сотрудника на вышестоящую должность»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Для совершенствования профессиональных навыков, управленческой компетентности кандидаты, претендующие на занятие должности, на которую назначение осуществляется Президентом Республики Казахстан и (или) по согласованию с ним, а также на которую назначение и освобождение осуществляются по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации в организациях образования при Президенте Республики Казахстан и органов прокуратуры, а также военных, специальных учебных заведениях.»;

15) статьи 37 и 46-2 исключить;

16) в статье 47:

в пункте 3:

в части первой:

слова «либо по результатам оценки деятельности» исключить;

слова «либо проведения оценки деятельности» исключить;

в части второй слова «, за исключением сотрудников, проходящих аттестацию по результатам оценки деятельности» исключить;

пункт 5 дополнить подпунктами 3-2) и 3-3) следующего содержания:

«3-2) проведение психолого-социологического исследования сотрудника;

3-3) проведение полиграфологического исследования по решению руководителя правоохранительного органа;»;

17) в статье 47-1:

пункт 1 после слова «порядок,» дополнить словом «этапы,»;

пункты 2, 3 и 4 исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Сотрудники правоохранительных органов, отказавшиеся от прохождения внеочередной аттестации либо не прошедшие внеочередную аттестацию по неуважительным причинам и (или) отказавшиеся продолжить службу в правоохранительных органах на иных, в том числе на нижестоящих, должностях, подлежат увольнению в порядке, установленном настоящим Законом.»;

18) дополнить статьей 47-2 следующего содержания:

«Статья 47-2. Внеплановая аттестация

1. Для решения вопроса выдвижения сотрудника на вышестоящую руководящую должность проводится внеплановая аттестация.

2. Порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации определяются руководителем правоохранительного органа.

3. По итогам внеплановой аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) рекомендуется для выдвижения на вышестоящую руководящую должность;

2) не рекомендуется для выдвижения на вышестоящую руководящую должность.»;

19) в пункте 2 статьи 48:

подпункт 3) части первой изложить в следующей редакции:

«3) определение сроков и места проведения тестирования, психолого-социологического исследования, а при необходимости – полиграфологического исследования;»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Порядок и методы проведения психолого-социологического исследования утверждаются совместным приказом руководителей правоохранительных органов.»;

20) в статье 50:

пункты 1 и 2 исключить;

подпункт 1) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) соответствует занимаемой должности и рекомендуется для выдвижения на вышестоящую или вышестоящую руководящую должность;»;

пункт 6-1 исключить;

21) статью 52 изложить в следующей редакции:

«Статья 52. Решение аттестационной комиссии

Решение аттестационной комиссии является основанием для выдвижения сотрудника на вышестоящую или вышестоящую руководящую должность, понижения сотрудника в должности или его увольнения.

Решение аттестационной комиссии о несоответствии занимаемой должности принимается с учетом одного или нескольких следующих оснований:

1) служебная характеристика с предварительным выводом и рекомендацией по аттестации, подготовленная непосредственным руководителем аттестуемого сотрудника, где указываются конкретные факты невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных обязанностей;

2) результат (результаты) компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление, который (которые) ниже порогового значения, установленного нормативными правовыми актами руководителей правоохранительных органов;

3) невыполнение нормативов по определению профессиональной пригодности, установленных нормативными правовыми актами руководителей правоохранительных органов;

4) заключение по итогам проведенных психолого-социологических исследований;

5) результаты собеседования с сотрудником, проведенного аттестационной комиссией.»;

22) пункт 1 статьи 53-1 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При необходимости в указанную программу включаются рекомендации по результатам психолого-социологического исследования.»;

23) в статье 57:

часть третью пункта 10 после слова «Законом,» дополнить словами «а также за нарушение Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан, утверждаемого Президентом Республики Казахстан,»;

пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:

«Действие срока наложения взыскания приостанавливается на период направления материалов служебного расследования Президенту Республики Казахстан в отношении высшего начальствующего состава для рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания в виде понижения в специальном звании или классном чине на одну ступень.»;

24) в части третьей статьи 84 цифры «33-1,» исключить.

4. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) в части первой пункта 2 статьи 7:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) на которое в течение шести лет перед поступлением на службу за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда оно в качестве государственного служащего впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;»;

в подпункте 6-1) слово «трех» заменить словом «шести»;

в подпункте 9):

слова «судов и органов юстиции;» заменить словами «а также прекратившее полномочия судьи по отрицательным мотивам.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Действие части первой настоящего подпункта в части увольнения и прекращения полномочий по отрицательным мотивам не распространяется на лицо:

прекратившее полномочия судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

уволенное в связи с отсутствием на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд, которое вправе поступить на службу в специальные государственные органы по истечении пяти лет после такого увольнения;»;

3) подпункт 1) пункта 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«1) высшего офицерского состава – Президентом Республики Казахстан в порядке, определенном Президентом Республики Казахстан;»;

4) в статье 28:

подпункт 1) пункта 1 дополнить словами «в порядке, определенном Президентом Республики Казахстан»;

в пункте 2:

часть первую после слов «сниженный в специальном звании» дополнить словами «(кроме высшего офицерского состава)»;

в части второй:

слова «издания приказа о привлечении» заменить словом «привлечения»;

слова «издания приказа о восстановлении» заменить словом «восстановления»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Восстановление в прежнем специальном звании высшего офицерского состава производится Президентом Республики Казахстан в порядке, определенном Президентом Республики Казахстан.»;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Лишение специальных званий осуществляется в отношении сотрудников:

1) высшего офицерского состава – Президентом Республики Казахстан в порядке, определенном Президентом Республики Казахстан;

2) полковника – первым руководителем специального государственного органа;

3) иных специальных званий – должностными лицами, определенными первыми руководителями специальных государственных органов в соответствии с номенклатурой должностей.»;

5) пункт 21 статьи 65 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Материалы служебного расследования в отношении высшего офицерского состава, а также ходатайство о рассмотрении вопроса наложения дисциплинарного взыскания в виде снижения в специальном звании на одну ступень направляются Президенту Республики Казахстан.»;

6) часть пятую пункта 4 статьи 68 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) направления материалов служебного расследования Президенту Республики Казахстан в отношении высшего офицерского состава для рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания в виде снижения в специальном звании на одну ступень.».

5. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) подпункт 35-1) статьи 1 исключить;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) в статье 20:

часть первую:

после слова «снижение,» дополнить словом «восстановление,»;

после слова «военнообязанным» дополнить словами «, в том числе высшего офицерского состава,»;

часть третью исключить;

4) статью 26-1 исключить;

5) в пункте 2 статьи 38:

в части первой:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) на которое в течение трех лет до поступления на воинскую службу налагалось административное взыскание за совершение административного коррупционного правонарушения, за исключением случая, когда оно в качестве государственного служащего впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;»;

в подпункте 11):

слова «судов и органов юстиции» заменить словами «а также прекратившее полномочия судьи по отрицательным мотивам»;

дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на лицо:

прекратившее полномочия судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

уволенное в связи с отсутствием на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд, которое вправе поступить на воинскую службу по истечении двух лет после такого увольнения.

На воинскую службу не принимается лицо в течение двух лет после увольнения или освобождения от занимаемой должности, а равно прекращения полномочий в связи с несоответствием расходов лица его доходам в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

На воинскую службу в специальные государственные органы Республики Казахстан поступают с учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 Закона Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан»;»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Наличие любого из указанных в части первой настоящего пункта случаев является основанием для отказа в приеме на воинскую службу.».

6. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»:

подпункт 3-1) пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«3-1) назначает на должность начальника департамента полиции области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о правоохранительной службе;».

7. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) в статье 16:

в пункте 3:

в подпункте 5) слова «настоящим Законом» заменить словами «законами Республики Казахстан»;

подпункты 6), 7) и 9) изложить в следующей редакции:

«6) в течение двух лет перед поступлением на государственную службу уволенный за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, а также в течение одного года перед поступлением на государственную службу уволенный за несоблюдение ограничений, установленных законами Республики Казахстан, или служебной этики;»;

«7) на которого в течение трех лет до поступления на государственную службу за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда он в качестве государственного служащего впервые привлекался к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;»;

«9) в отношении которого в течение трех лет перед поступлением на государственную службу за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или который в течение трех лет перед поступлением на государственную службу освобожден от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 9-1) и 9-2) следующего содержания:

«9-1) в отношении которого в течение пяти лет перед поступлением на государственную службу за совершение преступления небольшой тяжести вынесен обвинительный приговор суда или который в течение пяти лет перед поступлением на государственную службу освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

9-2) в отношении которого в течение восьми лет перед поступлением на государственную службу за совершение преступления средней тяжести вынесен обвинительный приговор суда или который в течение восьми лет перед поступлением на государственную службу освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. При этом на государственную службу не принимается гражданин, имеющий или имевший судимость или освобожденный от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение преступления средней тяжести против личности, семьи и несовершеннолетних, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, интересов государственной службы и государственного управления, порядка управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, конституционного производства, а также за совершение преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности;»;

подпункты 12) и 13) исключить;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) в течение двух лет перед поступлением на государственную службу уволенный по отрицательным мотивам с правоохранительной, воинской службы, из специальных государственных органов, а также прекративший полномочия судьи по отрицательным мотивам.

Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на лицо:

прекратившее полномочия судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

уволенное в связи с отсутствием на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд.

На государственную службу не может быть принят гражданин в течение двух лет после увольнения или освобождения от занимаемой должности, а равно прекращения полномочий в связи с несоответствием расходов гражданина его доходам в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Наличие любого из указанных в части первой настоящего пункта случаев является основанием для отказа в приеме на государственную службу.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Для занятия руководящей государственной должности сроки ограничений, указанные в подпунктах 6), 6-1), 7), 9), 9-1), 9-2) и 14) части первой пункта 3 настоящей статьи, увеличиваются на три года.

Примечание. Для целей настоящего пункта под руководящей государственной должностью подразумеваются:

1) политическая государственная должность;

2) административная государственная должность корпуса «А»;

3) административная государственная должность корпуса «Б», наделенная полномочиями по организации деятельности подчиненных государственных служащих в соответствии с должностной инструкцией;

4) избранный аким.»;

в пункте 4 слова «пункте 3» заменить словами «части первой пункта 3»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Ограничения в приеме лиц на правоохранительную, воинскую службу и в специальные государственные органы устанавливаются законами Республики Казахстан.»;

3) статью 44 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Государственный служащий, занявший другую политическую или административную государственную должность, привлекается к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка на предыдущей государственной должности с учетом сроков наложения дисциплинарного взыскания в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

4) в статье 59:

в части первой:

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) принятия на государственную службу лиц, указанных в подпунктах 6), 6-1), 7), 8), 9), 9-1), 9-2), 10), 11) и 14) части первой пункта 3 статьи 16 настоящего Закона;»;

подпункт 12) исключить;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Политические государственные служащие, уволенные в соответствии с подпунктами 3), 3-1), 4), 5), 6), 7), 11), 13), 14) и 15-1) части первой настоящей статьи, признаются уволенными по отрицательным мотивам.»;

5) в статье 61:

в пункте 1:

подпункт 2) исключить;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) прием на административную государственную должность лиц, указанных в подпунктах 6), 6-1), 7), 8), 9), 9-1), 9-2), 10), 11) и 14) части первой пункта 3 статьи 16 настоящего Закона;»;

подпункт 14) исключить;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Занятие другой государственной должности не является основанием для прекращения государственной службы административным государственным служащим. В этом случае издается акт об освобождении административного государственного служащего от занимаемой должности, за исключением случаев рассмотрения его ответственности за коррупционное правонарушение либо совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Административные государственные служащие, уволенные в соответствии с подпунктами 7), 8), 9), 11), 12), 13), 15), 16) и 21) пункта 1 настоящей статьи, признаются уволенными по отрицательным мотивам.»;

6) в пункте 8 статьи 64-1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) на которого в течение трех лет до привлечения в качестве контрактного служащего за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда он в качестве государственного служащего впервые привлекался к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) в течение двух лет до привлечения в качестве контрактного служащего уволенный за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, а также в течение одного года до привлечения в качестве контрактного служащего уволенный за несоблюдение ограничений, установленных законами Республики Казахстан, или служебной этики;»;

подпункты 10) и 11) исключить;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) в отношении которого в течение трех лет до привлечения в качестве контрактного служащего за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или который в течение трех лет до привлечения в качестве контрактного служащего освобожден от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 12-1) и 12-2) следующего содержания:

«12-1) в отношении которого в течение пяти лет до привлечения в качестве контрактного служащего за совершение преступления небольшой тяжести вынесен обвинительный приговор суда или который в течение пяти лет до привлечения в качестве контрактного служащего освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

12-2) в отношении которого в течение восьми лет до привлечения в качестве контрактного служащего за совершение преступления средней тяжести вынесен обвинительный приговор суда или который в течение восьми лет до привлечения в качестве контрактного служащего освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. При этом в качестве контрактного служащего не может быть привлечен гражданин, имеющий или имевший судимость или который освобожден от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение преступления средней тяжести против личности, семьи и несовершеннолетних, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, интересов государственной службы и государственного управления, порядка управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, конституционного производства, а также за совершение преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) в течение двух лет до привлечения в качестве контрактного служащего уволенный по отрицательным мотивам с правоохранительной, воинской службы, из специальных государственных органов, а также прекративший полномочия судьи по отрицательным мотивам.

Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на лицо:

прекратившее полномочия судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

уволенное в связи с отсутствием на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд.

В качестве контрактного служащего не может быть привлечен гражданин в течение двух лет после увольнения или освобождения от занимаемой должности, а равно прекращения полномочий в связи с несоответствием расходов гражданина его доходам в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Наличие любого из указанных в части первой настоящего пункта случаев является основанием для отказа в привлечении гражданина в качестве контрактного служащего.».

8. В Закон Республики Казахстан от 3 января 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите»:

1) в статье 1:

в пункте 3:

в абзаце втором подпункта 3) слово «трех» заменить словом «двух»;

в абзаце четвертом подпункта 8) слово «трех» заменить словом «двух»;

подпункт 1) пункта 8 исключить;

пункт 9 исключить;

в абзаце седьмом подпункта 4) пункта 10 слово «трех» заменить словом «двух»;

подпункт 1) пункта 11 исключить;

2) подпункт 2) статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2) подпункта 3), абзаца третьего подпункта 4), подпунктов 5) и 6), абзаца четвертого подпункта 8) пункта 3, пункта 7, подпункта 2) пункта 8, подпункта 4) пункта 10, абзацев второго и третьего подпункта 3), абзацев третьего, четвертого и седьмого подпункта 4) пункта 11 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

абзацев третьего и четвертого подпункта 6) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года;

абзаца восьмого подпункта 4) пункта 3, абзаца одиннадцатого подпункта 5) пункта 5, абзаца семнадцатого подпункта 2) и абзаца семнадцатого подпункта 6) пункта 7 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

2. Приостановить до 1 января 2027 года действие абзаца седьмого подпункта 4) пункта 7 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«Политические государственные служащие, уволенные в соответствии с подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 11), 13), 14) и 15-1) части первой настоящей статьи, признаются уволенными по отрицательным мотивам.».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 января 2025 года

№ 156-VІIІ ЗРК