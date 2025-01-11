Закон Республики Казахстан
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 1997 года «О судебных приставах»:
пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Судебным приставом не может быть лицо, не соответствующее требованиям Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан».».
2. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»: