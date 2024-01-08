Замакима Жетысу получил должность в Астане

Приказом министра культуры и информации Рустам Али назначен председателем Комитета по делам архивов, документации и книжного дела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото с сайта primeminister.kz

Родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова.

Трудовую деятельность начал корреспондентом в газете «Деловая неделя» в 2006 году.

2006-2011 гг. – корреспондент, редактор, заместитель главного редактора газеты «Деловая неделя».

2011-2012 гг. – директор ГККП «Жетісу жастары» Молодежный центр».

2012 г. – директор Центра молодежной политики Алматинской области.

2012 г. – аким Кайнарлинского сельского округа Алматинской области.

2012-2016 гг. – начальник, руководитель управления по вопросам молодежной политики Алматинской области.

В 2016-2020 гг. работал руководителем управления внутренней политики Алматинской области.

2020-2021 гг. – заместитель акима Алматинской области.

2021-2022 гг. – аким Ескельдинского района Алматинской области.

С 2022 г. по настоящее время – заместитель акима области Жетісу.