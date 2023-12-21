Бывший замглавы филиала "Аграрной кредитной корпорации" присвоил 90 млн тенге

Бывшего заместителя директора актюбинского филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" осудили за мошенничество, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу.

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Как установило досудебное расследование, глава крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на покупку 277 голов племенного маточного поголовья КРС.

"Заемщику были выделены 90 млн тенге кредитных средств. После чего осужденный ввел в заблуждение главу КХ о необходимости заключить договор с ТОО для закупа и доставки скота из России. В действительности же у него не было возможности это сделать", – детализировали в АФМ.

КХ перечислило на расчетный счет 90 млн тенге, однако эти деньги замдиректора актюбинского филиала корпорации использовал в личных целях.

Он осужден к 5 годам лишения свободы.