Бывший замглавы филиала "Аграрной кредитной корпорации" присвоил 90 млн тенге
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Бывшего заместителя директора актюбинского филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" осудили за мошенничество, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу.
Как установило досудебное расследование, глава крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на покупку 277 голов племенного маточного поголовья КРС.
"Заемщику были выделены 90 млн тенге кредитных средств. После чего осужденный ввел в заблуждение главу КХ о необходимости заключить договор с ТОО для закупа и доставки скота из России. В действительности же у него не было возможности это сделать", – детализировали в АФМ.
КХ перечислило на расчетный счет 90 млн тенге, однако эти деньги замдиректора актюбинского филиала корпорации использовал в личных целях.
Он осужден к 5 годам лишения свободы.