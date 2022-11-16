Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея

"Заминировавшего" школы подростка задержали в Усть-Каменогорске

Школьника задержали за ложное сообщение об акте терроризма в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 ноября на электронный адрес отдела образования Усть-Каменогорска поступило письмо, автор которого угрожал совершить взрывы в 6 школах города. В них взрывных устройств не обнаружили.

Департамент полиции области начал досудебное расследование. 15 ноября сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с органами национальной безопасности установили и задержали 9-классника.

Как оказалось, мальчик хотел сорвать тестирование, к которому он не был готов.

Министерство внутренних дел напоминает, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей (это 14,5 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения, или лишения свободы до 5 лет.

В текущем году по таким фактам было начато 140 досудебных расследований. Уже задержаны 36 человек, из которых 17 осуждены к различным видам наказаний.

Уголовной ответственности за такое преступление подлежат лица, достигшие 14 лет.

Кроме того, виновный должен возместить затраты и ущерб. На выезд спецслужб на ложные вызовы затрачивается от 300 тысяч тенге, а ущерб от простоя предприятий и организаций может исчисляться миллионами.

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