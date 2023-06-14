Заморозки ожидаются в Казахстане

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 15-17 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, на западе, юго-западе и юго-востоке Казахстана погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые станут причиной образования кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра и пыльная буря.

В поле повышенного давления будут находиться северные, центральные и восточные регионы республики, здесь будет отмечаться кратковременное понижение температуры воздуха ночью до 2-10 тепла, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов, при этом днем воздушные массы начнут постепенно прогреваться от 20-28 до 25-32 градусов тепла.