Занесенный снегом труп мужчины обнаружили в степи в СКО

Найдено тело пропавшего без вести рыбака в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

11 января около 16:00 возле лесного массива примерно в 5 км от села Ступинка района Шал акына СКО поисковая группа сотрудников ЧС и полиции обнаружила занесенное снегом тело 31-летнего жителя села Новоишимское.

Он числился без вести пропавшим с 9 января. С заявлением о его розыске в полицию обратилась мать мужчины, после того, как он не вернулся с рыбалки, на которую выехал с двумя знакомыми.

Установлено, что в ночь с 7 на 8 января трое рыбаков из села Новоишимское находились на озере близ села Ступинка. Около 23:00 после совместного распития алкоголя один из них сообщил, что намерен пешком пойти в город Сергеевку к своему родственнику. Его уговаривали не ходить ночью в метель, но он ушел и пропал из вида.

В поисках был задействован личный состав районной полиции, сотрудники пожарной части, волонтеры, местные жители.

На теле пропавшего следов криминальной смерти не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по факту исчезновения лица. Проводится процессуальная проверка.