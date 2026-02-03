Зангар Нурланулы улучшил свое положение в мировом рейтинге ITF Juniors после успешного выступления на Australian Open-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

Как отмечают в федерации, 17-летний Зангар стал первым в истории казахстанским теннисистом, который смог выйти в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В обновленном рейтинге Зангар поднялся с 12-го места на 9-е.

Напомним, что казахстанец осенью прошлого года также стал полуфиналистом US Open Juniors. Еще никому не удавалось дважды выйти в 1/2 финала юниорских турниров Большого шлема.

Таким образом, в топ-10 мировых рейтингов WTA, ATP и ITF Juniors сразу три представителя Казахстана: новоиспеченная чемпионка Australian Open Елена Рыбакина занимает третью строчку, Александр Бублик на 10-м месте, и Зангар на 9-й позиции.

Финалистка Australian Open 2026 в парном разряде Анна Данилина на 11-й строчке.