Впервые в истории полуфиналистом Juniors Australian Open стал теннисист из Казахстана

Теннис
160

В Мельбурне на юниорском Открытом чемпионате Австралии определился первый полуфиналист одиночного разряда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

Зангар Нурланулы, занимающий в юниорском мировом рейтинге 12-е место, в четвертьфинале встречался с представителем Гонконга Каем Томпсоном (48 ITF Juniors). Матч, длившийся 2 часа и 50 минут, завершился победой казахстанца со счетом 3:6, 7:6(7:4), 6:4.

Таким образом, Зангар вновь переписывает историю, он становится первым в истории казахстанского тенниса полуфиналистом Juniors Australian Open в одиночном разряде. В прошлом году на юниорском US Open Зангар дошел до полуфинала, напомнили в ФТК.

За выход в финал первого мейджора сезона казахстанцу предстоит сыграть с победителем игры между американцем Китаном Гансом и Куан Чоу Ченом из Тайбея.

#Juniors Australian Open #Зангар Нурланулы

Популярное

Все
От точечного реагирования – к системной профилактике
Биопрепарат для овощей и фруктов
Мектеп и медресе в Степи
В ожидании Олимпиады
У карты народной судьбы
Новая грамотность цифровой эпохи
Установлены лимиты орошения
Тихая музыка зимы
Оружие – под цифровой надзор
Застрявшие в детстве, или Как образ Питера Пэна стал синдромом нашего времени
Экран важнее сцены?
Смартфон вместо тетрадки
В Shymkent Creative Hub традиции обретают современное звучание
Игра, хранящая мудрость предков
Кто мы?
Аплодисменты, аплодисменты…
В небе нет границ, есть только горизонты
Дом, где рос Шокан
Распоряжение Главы государства о назначении
Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Инклюзивный центр в музее
Жулдыз подключили к природному газу
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека

Читайте также

Анна Данилина пробилась в финал Australian Open в парном ра…
Елена и Анна – в полуфинале
Алан Курмангалиев завоевал медали на турнире по настольному…
Путинцева завершила свое участие в Australian Open-2026

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]