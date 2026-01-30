В Мельбурне на юниорском Открытом чемпионате Австралии определился первый полуфиналист одиночного разряда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

Зангар Нурланулы, занимающий в юниорском мировом рейтинге 12-е место, в четвертьфинале встречался с представителем Гонконга Каем Томпсоном (48 ITF Juniors). Матч, длившийся 2 часа и 50 минут, завершился победой казахстанца со счетом 3:6, 7:6(7:4), 6:4.

Таким образом, Зангар вновь переписывает историю, он становится первым в истории казахстанского тенниса полуфиналистом Juniors Australian Open в одиночном разряде. В прошлом году на юниорском US Open Зангар дошел до полуфинала, напомнили в ФТК.

За выход в финал первого мейджора сезона казахстанцу предстоит сыграть с победителем игры между американцем Китаном Гансом и Куан Чоу Ченом из Тайбея.