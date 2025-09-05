Зангар Нурланулы стал первым представителем Казахстана, пробившимся в полуфинал одиночного разряда юниорского US Open, сообщает Kazpravda.kz

На легендарных кортах Флашинг-Медоус в четвертьфинале турнира спортсмен РК одержал яркую и уверенную победу над 13-м сеянным — россиянином Тимофеем Дерепаско (925 ATP), обыграв его со счетом 6:2, 6:4.

С самого начала встречи Нурланулы задавал высокий темп, демонстрируя зрелую и агрессивную игру, которая не оставила сопернику шансов.

Эта победа не просто шаг вперед — это прорыв, который открывает новую эру для казахстанского юниорского тенниса. Теперь в борьбе за выход в финал Зангар встретится с победителем матча между первой ракеткой мира ITF Juniors — болгарином Иваном Ивановым и представителем Германии Максимом Шонхауесом.