Зангар Нурланулы вышел в полуфинал юниорского US Open

Теннис
78

Казахстанский теннис вписывает новую главу в историю отечественного тенниса

Зангар Нурланулы стал первым представителем Казахстана, пробившимся в полуфинал одиночного разряда юниорского US Open, сообщает Kazpravda.kz

На легендарных кортах Флашинг-Медоус в четвертьфинале турнира спортсмен РК одержал яркую и уверенную победу над 13-м сеянным — россиянином Тимофеем Дерепаско (925 ATP), обыграв его со счетом 6:2, 6:4.

С самого начала встречи Нурланулы задавал высокий темп, демонстрируя зрелую и агрессивную игру, которая не оставила сопернику шансов.

Эта победа не просто шаг вперед — это прорыв, который открывает новую эру для казахстанского юниорского тенниса. Теперь в борьбе за выход в финал Зангар встретится с победителем матча между первой ракеткой мира ITF Juniors — болгарином Иваном Ивановым и представителем Германии Максимом Шонхауесом.

#юниоры #полуфинал #US Open #Зангар Нурланулы

Лидеры прибывают в Алматы

