Запредельная жестокость

Шокирующее преступление произошло на территории Усть-Каменогорского лесхоза. Во время рейда лесники вместе с природоохранными полицейскими обнаружили на берегу речки Смолянки останки лосей – головы, шкуры, внутренности. По кровавым следам они восстановили страшную картину: охотники на снегоходах загнали двух самцов и двух стельных самок к обрывистому берегу. Животным некуда было бежать, лосихи передвигались с трудом – у каждой через месяц-полтора должны были родиться по два детеныша. Браконьеры хладнокровно всех расстреляли.

Туши охотники разделали на мясо, часть добычи впопыхах бросили – видимо, что-то их спугнуло. Здесь же остался сломанный снегоход «Тайга», с которого они успели снять регистрационный номер. Скрылись «ковбои», судя по всему, на других снегоходах. То есть безденежными и нуждаю­щимися, кого голод толкнул на браконьерство, они точно не были.

– Весной охота запрещена, – прокомментировали в лесхозе. – Апрель и май – это время окота, у самок появляются телята.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 337 УК РК (незаконная охота). Ущерб составил 13,8 млн тенге. Идет поиск.