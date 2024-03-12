Сигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКО

Его приговорили к одному году лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска. По данному факту Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела.

Общее количество незаконных табачных изделий составило более 136 тыс. пачек на общую сумму более 94 млн тенге.

— Установлено, что указанный гражданин в мае 2023 года приобрел табачную продукцию различных наименований производства Объединенных Арабских Эмиратов и Германии без двухмерной цифровой марки. При этом он реализовал данную продукцию по различным торговым точкам Уральска, нарушив требования Закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», Налогового кодекса РК, которые запрещают оборот табачной продукции без двухмерной цифровой марки, — говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства «сигареты» обратили в доход государства.