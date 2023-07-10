Запрет на распространение ложной информации на онлайн-платформах введен в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Также главой государства подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Тексты законов публикуются в печати.

Целями законов являются определение правовых основ функционирования онлайн-платформ, а также производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы, предотвращения и пресечения противоправного контента.

Задачи законов – обеспечение прозрачности функционирования онлайн-платформ; обеспечение безопасности информационного пространства; недопущение противоправного контента; защита детей на онлайн-платформах от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при сборе и обработке его персональных данных в пределах, установленных законами Казахстана.

Введены запрет на распространение и размещение ложной информации на онлайн-платформах и требования к собственнику онлайн-платформы по ее удалению. Собственники и законные представители онлайн-платформ отныне обязаны незамедлительно уведомлять правоохранительные органы при выявлении противоправного контента, влекущего угрозу жизни или безопасности человека, а также приостановить деятельность аккаунтов на территории Казахстана, размещающих и распространяющих противоправный контент, информацию, признанную кибербуллингом в отношении ребенка, на основании предписания уполномоченного органа.

Законы устанавливают обязательства для пользователей онлайн-платформ по идентификации и маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах.

Наряду с этим законы предусматривают обязательную интеграцию государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, что позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент на онлайн-платформах и модерацию контента на казахском языке.