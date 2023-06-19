Зараза
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Лаура Тусупбекова
Через фонд Сороса по стране продвигается опасный наркотик под названием метадон
Проблемы стремительного распространения наркотиков в Казахстане обсудили в Мажилисе. Три главных фактора способствуют такой тревожной ситуации: предусмотренное законодательством наказание лишь за контрабанду, молниеносное появление на рынке все новых и новых наркотиков (той самой «синтетики», которая не оставляет шанса на выздоровление после первой же дозы) и переход наркобизнеса в киберпространство. А еще депутаты прямо спросили у МВД: кто «крышует» наркомафию?