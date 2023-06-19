Как отметил мажилисмен Дмитрий Колода, в последние годы возросшие масштабы незаконного оборота наркотических средств тревожат не просто с точки зрения здоровья нации, а уже переходят в плоскость обеспечения национальной безо­пасности нашего государства.

– С учетом сложившейся неблагоприятной ситуации в настоящее время существует необходимость усовершенствования нормативно-правовой базы как уголовного, так и профилактического характера. Все вопросы, связанные с повышением эффективности в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, очень волнуют депутатский корпус. В связи с чем задачей сегодняшнего заседания является обсуждение хода работы по совершенствованию правовой базы, выявлению наиболее проблемных моментов, которые препятствуют всесторонней и полноценной реализации мер противодействия незаконному обороту наркотических средств, определение путей и механизмов для их решения, – отметил депутат.

Какие же меры предлагают законодатели? Депутат Снежанна Имашева проинформировала участников «круглого стола», что планируется внедрение админис­тративной ответственности за немедицинское употребление наркотических средств, психотропных веществ вне общественных мест. Эта норма вызвала очень много споров, так как есть сомнения: необходимо ли внедрять административную ответственность, в то время как имеющаяся уголовная ответственность только за употребление в общественном месте не решает задачу употребления этих веществ?

Практика показывает, что такие препараты, как «Трамадол», «Тропикамид», закись азота получают широкое распространение. Аномально высокий оборот этих препаратов указывает на то, что у нас появился новый вид наркомании – аптечная. Ответственность за незаконный оборот этих веществ только админис­тративная. Сейчас «короли трамадола» спокойно оплачивают небольшие штрафы и дальше продолжают реализовывать эти вещества вне аптек и без рецептов.

По сведениям различных источников, Казахстан становится благополучным местом для производства синтетических наркотиков ввиду того, что участ­вующие в производстве синтетические вещества, прекурсоры недостаточно контролируются со стороны государства.

Между тем, констатировал начальник Департамента по противодействию наркопреступнос­ти МВД РК Хаджи-гали Имажанов, в настоящее время в стране контролируются все известные виды опасных наркотиков. Их включение в список занимает менее одного месяца, и новые виды наркотиков ставятся под контроль еще задолго до своего физического появления в стране. Однако, если в прошлом году зафиксировано их десятикратное увеличение, то на сегодня эти показатели выросли уже более чем в 50 раз.

– К сожалению, определенная доля наркотиков все же оседает в незаконном обороте. Этому способствуют их относительная дешевизна и доступность. В условиях стремительного развития технического прогресса современный наркобизнес прак­тически полностью перешел в киберпространство. Здесь активно внедряются криптокошельки, мессенджеры с высоким уровнем шифрования и других инноваций. Нередко наркодельцы находятся на шаг впереди нас, – признался Хаджи-гали Имажанов.

Наркобизнес не стоит на месте,­ а его приспешники подстраиваются под любые новые запреты и ограничения. Всего с начала года правоохранительными и специальными органами ликвидировано 35 подпольных нар­колабораторий, изъято свыше 80 тонн прекурсоров, иных веществ и оборудования для изготовления наркотиков. Тем самым не допущено поступление в оборот 8 тонн готовых к употреблению веществ, а это порядка 25 миллионов разовых доз и тысячи спасенных жизней, ведь «синтетика» вызывает зависимость и разрушает организм с первого употребления.

– Таким образом, пресечение незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования является наиболее эффективной превентивной мерой, однако действующим законодательством установлена уголовная ответственность только за их контрабанду. Оборот внутри страны этих предметов и веществ, называемых на сленге наркодельцов конструкторами, доказывается лишь при изъятии у подозреваемых готовых наркотиков, – сказал глава департамента МВД.

Процесс документирования преступной деятельности нар­кодельцов трудоемок и неоднозначен. По сути, полиция вынуждена ждать, когда варщики наркотиков приступят к реализации своего товара. Для решения данной проблемы МВД совместно с депутатами Сената еще в 2021 году разработало соответствующий законопроект. В настоящее время он находится в Мажилисе. Им предусмотрено не только расширение ответственности за незаконный оборот прекурсоров и так называемых конструкторов, но и усиление контрмер в сфере аптечной нар­комании. Среди наркопотребителей наиболее популярны такие рецептурные препараты, как «Трамадол», «Тропикамид», «Зопиклон».

Кроме того, распространено, особенно в ночных клубах, употребление закиси азота, в простонародье называем «веселящий газ». Все эти вещества по инициативе МВД были включены в перечень сильнодействующих веществ. Однако, как и в случае с прекурсорами, они являются предметом преступлений лишь в норме по контрабанде...

Не менее серьезное беспо­койст­во вызывает широкое распространение различных вейпов, электронных сигарет и других никотиносодержащих веществ. Больше всего они популярны среди школьников и подростков, чему способствует их свободная продажа. В силу своего еще несформированного сознания подростки не склонны понимать, что энергетики, сигареты, алкоголь, наркотики – это не шаг во взрос­лую жизнь, а дорога в никуда.

– Каждый среднестатисти­ческий наркоман начинает свой фатальный путь с употребления вышеперечисленной продукции. К слову, не существует и «легких наркотиков». Все они так или иначе приводят к приобретению наркозависимости. Поэтому необходимо пресекать любые формы спроса на запрещенные и вредные вещества, прежде всего – наркотики, – сказал Хаджи-гали Имажанов.

ТЕ САМЫЕ ЗАКЛАДЧИКИ

Парадокс, но при сокращении наркоправонарушений вдвое наркопотребителей меньше не стало. Наркодельцы находят все более изощренные способы доставки наркотиков до их потребителей. Одними из способов являются так называемые «закладчики».

Как отметил заместитель председателя Республиканской коллегии адвокатов Игорь Вранчев, чаще всего реальный сбытчик фактически избегает уголовной ответственности. Сбытчиков не знают ни закладчик, ни тем более приобретатель.

– Между тем установление закладчика не достигает целей противодействия незаконному обороту наркотиков, поскольку, потеряв одного закладчика, реальные сбытчики, организаторы этого бизнеса достаточно легко находят им замену. В связи с чем ужесточение наказания по данным составам в своем большинстве касается посредников и не влечет какого-либо сокращения в распространении нар­котических веществ. Поэтому и бороться необходимо с истинными торговцами наркотиков и разрабатывать механизмы их выявления и привлечения к уголовной ответственности, – сказал Игорь Вранчев.

По его мнению, основные причины неэффективности мер, регулярно применяемых государством, связаны с тремя обстоятельствами: социальной незащищенностью, отсутствием информированности, отсутствием должной профилактики.

– Мне, как практикующему адвокату, приходилось защищать лиц, осужденных как по статье 296 (употребление наркотиков), так и по статье 297 (сбыт). Чтобы было понятно, необходимо знать социальный портрет приобретателя, лица, которое употребляет наркотические вещества. Как правило, это либо дети успешных родителей, либо вполне благополучные граждане, которые имеют постоянный и стабильный доход, не страдают наркотической зависимостью, употребляют их время от времени. Как уже было сказано, в основном это происходит в ночных клубах. Социальный портрет посредника, как принято его сейчас называть «закладчика» – в основном это школьники, студенты, безработные, в том числе матери-одиночки, то есть лица до 30 лет, – привел данные адвокат.

В среднем, по информации из материалов уголовных дел, с одной закладки закладчик зарабатывает 2–3 тысячи тенге. Как правило, лицо, которое идет на такой путь, не ставит перед собой цель заработать какие-то миллионы. Как правило, это преступление совершается с целью либо прокормить себя, либо каким-то образом обеспечить какое-то существование.

– Все эти лица, которые попали в орбиту данных уголовных правонарушений, практически на 100% привлекаются к уголовной ответственности, получая достаточно длительные сроки. Мы сталкиваемся с тем, что у нас вымывается безвозвратно целый слой молодого поколения. Говорить о том, что у государства при отсутствии молодежи есть будущее, нельзя, и нельзя винить в этом только молодежь, ставшую на этот путь, поскольку в большинстве случаев это связано с отсутствием работы, мотивации и веры в лучшее будущее. А это уже, я считаю, наше общее упущение. Социальная незащищенность нашей молодежи как раз является одним из самых главных привлекательных оснований для тех, кто стоит за организацией производства и сбытом наркотиков, – говорит Игорь Вранчев.

ДОХОДНОЕ МЕСТО

Статистика безжалостна. С каждым годом число употреб­ляющих наркотики в стране растет. Поэтому мажилисмен Марат Башимов прямо заявил, что сфера «крышуется» и «крышуется» она правоохранителями. Наркосферу депутат назвал, используя устойчивое казахское выражение, «Ақшаның жері ғой», которое можно перевести как денежное или доходное место.

– Кто «крышует» эту сферу? Полиция «крышует». (…) Это же огромный поток денег! Вы посмотрите на своих сотрудников в регионах, кто борется с наркотиками. Одни и те же сотрудники десятилетиями сидят. Может быть, вам нужно обновиться в этой сфере? Все занимались тем, что извлекали деньги из всего, и полиция тоже в этом замешана была, – считает депутат.

Депутат недоумевает, почему агентурная сеть, которая должна быть при каждом, если можно так выразиться, уважаю­щем себя силовом органе, не дает результатов в борьбе с наркопреступностью. Более того, депутат Башимов подозревает, что наркотизация отдельных стран – это часть заговора по влиянию на мировые процессы.

Тут, кстати, выяснился любопытный факт, озвученный начальником Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Хаджи-гали Имажановым. Оказывается, численность Комитета по борьбе с наркобизнесом на сегодняшний день уменьшилась в два раза, и работают в нем сейчас только 50 человек. На местах – та же ситуация.

– С 2014 года уменьшился штат, а наркотики прибывают, – сказал он.

Что касается «крышевания», то Хаджи-гали Имажанов отпираться не стал.

– Да, есть «оборотни» в наших рядах. Да, есть негодяи, мы это признаем, но мы боремся. У нас есть Департамент собственной безопасности, Департамент по противодействию наркопреступ­лений получает оперативную информацию, – сказал он.

МЕТАДОН И ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ

Заговор видят эксперты и во внедрении в Казахстане метода лечения наркоманов метадоном. В 2008 году наша страна заключила договор с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, за счет которого был запущен пилотный проект лечения наркоманов в Павлодаре и Темиртау с помощью метадона. Метадон – синтетический препарат, содержащий небольшое количество наркотика, который предлагают наркоманам с большим стажем вместо, в частности, героина. У проекта в Казахстане сразу нашлись противники.

Одна из них – президент Национальной медицинской ассоциации Айжан Садыкова. По ее мнению, метадон – всего лишь очередной способ по продвижению наркотиков в Казахстан под прикрытием различных словосочетаний «заместительная терапия» или «опиоидная заместительная терапия».

– Сегодня метадон – это страшный наркотик, который предлагается для лечения наркомании. Наркоманию наркотиком не лечат, об этом говорили врачи, психиатры, наркологи. В 2000-х годах фонд Сороса начал продвигать эту программу. Тогда против выступили все профессионалы-медики, подписав обращение на имя Президента, что данная программа угрожает национальной безопасности страны, что ни в коем случае нельзя подменять понятие «наркозависимость» понятием «лечение». Нельзя называть наркотик лекарством, потому что из одной наркомании переводят в другую, еще хотят за счет государства и денег налогоплательщиков. Я видела, как страдают люди, попавшие в зависимость от метадона. Они говорят, что если на их пути встанет кто-то, когда они идут за очередной дозой, то они снесут голову. Когда в Карагандинской области метадон не поступил вовремя, у них была такая агрессия и депрессия, что они готовы были разнести всех и вся! Именно метадон применялся при проведении «цветных» революций в разных странах, – высказалась Айжан Садыкова.

Эксперт прямо говорит: в стране через финансирование фондом Сороса продвигается опасный для страны наркотик, который разливается в стаканчики, без особого контроля дается наркопотребителям.

– Сегодня это сироп, который родители не смогут вовремя распознать.

Узбекистан вовремя увидел опасность и передал 900 флаконов Казахстану в виде гуманитарной помощи, тоже нарушая закон, что нельзя принимать гуманитарную помощь в виде наркотиков. Преступность сохраняется, люди, которые употребляют метадон, все равно употребляют героин, – сказала она.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ В ОБМЕН НА ЛЕЧЕНИЕ

Говорилось на заседании и о проблемах реабилитации нар­команов. Эксперт проекта «Нар­костоп» Жанара Нурсеитова ­утверждает, что употребляющие «синтетику» совсем не безнадежны, они могут уйти в длительную ремиссию и могут жить нормально! Но есть проблема координации работы госорганов и частных реабилитационных центров. В них, как ни странно, кроется угроза.

– Они не относятся к Минис­терству здравоохранения, они относятся к Министерству труда и социальной защиты населения. И в этом есть проблема, потому что частные реабилитационные центры лечат кто как хочет. Конкретно наш проект сейчас занимается тем, что мы предлагаем стандарты. Необходимо вводить лицензирование частных реабилитационных центров, потому что многие владельцы сегодняшних центров – это действующие наркоманы и действующие игроманы. Цент­ры закрытые, и они попадают под мораторий проверяющих органов, туда даже полиция зайти не может, – констатировала эксперт.

Затронула она и вопрос ответственности синтетического наркомана. Должен ли он проживать, а точнее доживать свою жизнь под кайфом на свободе, раз уж выбрал такой путь, или же его необходимо изолировать?

– Если знать поведение среднестатистического наркомана, он действительно подсаживает до пяти человек в год. Собственно, поэтому в мире синтетическая наркозависимость приравнивается к пандемии, потому что ровно так же она распространяется. Исходя из этого, зависимого нужно как-то ограничивать от остального общества, но нужно понимать, что это больной зависимый. Поэтому мы за то, чтобы зависимых принудительно отправляли на лечение, – сказала Жанара Нурсеитова.

Она не согласна, что только добровольное лечение от нар­козависимости дает результаты, но однозначно одно – если начать принудительно лечить наркомана, то у него появляется шанс. А еще – это минус как минимум пять потенциальных наркоманов.

– Есть мнение, что зависимый должен сам захотеть. Это неправильно, мы видели очень много случаев ремисии. Кстати, это международная практика, когда принудительно приводят человека, он там трезвеет, с ним проводят соответствующую мотивационную программу. У нас самих в рамках нашего проекта сейчас 13 волонтеров в ремиссии, работают как парапсихологи, все они бывшие «синтетические» нар­команы и игроманы, – сказала Жанара Нурсеитова.

Депутат Снежанна Имашева также считает наиболее эффективной позицию «ответственность за употребление в обмен на лечение».

– Но справится ли в таком случае отечественная система здравоохранения с потенциальным наплывом зависимых пациентов? – спросила она.

– Нет, – прямо ответил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. – Если примете решение о том, чтобы вместо уголовной ответственности мы их лечили, это потребует определенных финансовых вливаний. С учетом того, что вы отвечаете за утверждение бюджета, тогда нужно будет решать вопрос об его увеличении. Решение за вами.