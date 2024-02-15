Зарплаты «мертвым душам»

Общество
4
Асет Калымов

Бухгалтеры сферы образования Алматинской области поставили на поток практику хищения бюджетных средств.

фото из архива "КП"

На днях пресс-служба областной прокуратуры сообщила об очередном факте кражи денег, предназначенных для выдачи заработной платы учителям. Провинилась бухгалтер одной из школ Талгарского района, перечислившая данные средства на счета своих родственников, а также граждан, не работавших в учебном заведении.

По информации прокуроров, предварительный ущерб, причиненный государству, превысил 90 млн тенге, подсчет продолжается. Надзорным органом возбуждено уголовное дело, материалы направлены в департамент экономических расследований по Алматинской области. Виновнице грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет.

Аналогичный факт выявлен также в Енбекшиказахском районе, где ущерб составил свыше 10 млн тенге. Сообщается, что в ходе расследования школьный бухгалтер вернул похищенные средства.

Между тем пресс-служба акимата Алматинской области уточнила, что еще в ноябре прошлого года централизованной бухгалтерией Талгарского районного отдела образования была устроена проверка в средней школе № 3 города Талгара. Изучив документы, финансисты выявили нецелевое расходование средств (перечисление зарплат педагогов лицам, не работавшим в школе), о чем сообщили в областное управление образования. Директор учебного заведения направила соответствующее письмо в Генеральную прокуратуру.

Впрочем, не суть важно, кто именно обнаружил пропажу казенных денег и принял надлежащие меры. Главное, что подобные случаи происходят не впервые.

В июне прошлого года мы уже писали о нелегальных схемах, выявленных правоохранительными органами в сфере образования Алматинской области. Представители Антикоррупционной службы сообщили тогда о многочисленных фактах хищения средств при начислении заработных плат учителям, бухгалтерам, а также «мертвым душам». В частности, специалисты Илийского райотдела образования причинили ущерб госбюджету в размере 525 млн тенге.

По итогам заседания областной межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции аким области Марат Султангазиев поручил усилить контроль за бухгалтерской службой в сфере образования. Контроль, возможно, и усилили, но, как показывает практика, счетоводы не перестали воровать. Причем похожие методы присвоения вверенного чужого имущества применяют финансисты и в других сферах и отраслях. Так, в начале февраля на семь лет лишения свободы была осуждена бухгалтер центральной районной больницы Уйгурского района, перечислившая на свой счет в банке 90 млн тенге, принадлежавших одной из подрядных компаний.

#Образование #бюджет #Алматинская область #хищения #бухгалтерия

Популярное

Все
В Атбасарском районе Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь одного из батыров хана Кене – Карабая
Под свет от мобильного телефона принимала роды бригада «неотложки», добравшись в метель до роженицы
Многомесячная судебная тяжба по обвинению полицейским журналиста в клевете завершилась штрафом
Мгновения уходящей натуры
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
Жить надо по средствам
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Застройщик в халате
В приоритете – реальное производство
Как изменилась численность казахстанцев за год
...А дома – лучше
Нужны понятные правила игры
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Кандасы помогут выучить язык
А про надбавку позабыли
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Многомесячная судебная тяжба по обвинению полицейским журна…
Под свет от мобильного телефона принимала роды бригада «нео…
В Атбасарском районе Акмолинской области меценаты построили…
ДКРЕМ объяснил астанчанам завышенные счета за тепло и свет …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]