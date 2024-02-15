Зарплаты «мертвым душам»

На днях пресс-служба областной прокуратуры сообщила об очередном факте кражи денег, предназначенных для выдачи заработной платы учителям. Провинилась бухгалтер одной из школ Талгарского района, перечислившая данные средства на счета своих родственников, а также граждан, не работавших в учебном заведении.

По информации прокуроров, предварительный ущерб, причиненный государству, превысил 90 млн тенге, подсчет продолжается. Надзорным органом возбуждено уголовное дело, материалы направлены в департамент экономических расследований по Алматинской области. Виновнице грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет.

Аналогичный факт выявлен также в Енбекшиказахском районе, где ущерб составил свыше 10 млн тенге. Сообщается, что в ходе расследования школьный бухгалтер вернул похищенные средства.

Между тем пресс-служба акимата Алматинской области уточнила, что еще в ноябре прошлого года централизованной бухгалтерией Талгарского районного отдела образования была устроена проверка в средней школе № 3 города Талгара. Изучив документы, финансисты выявили нецелевое расходование средств (перечисление зарплат педагогов лицам, не работавшим в школе), о чем сообщили в областное управление образования. Директор учебного заведения направила соответствующее письмо в Генеральную прокуратуру.

Впрочем, не суть важно, кто именно обнаружил пропажу казенных денег и принял надлежащие меры. Главное, что подобные случаи происходят не впервые.

В июне прошлого года мы уже писали о нелегальных схемах, выявленных правоохранительными органами в сфере образования Алматинской области. Представители Антикоррупционной службы сообщили тогда о многочисленных фактах хищения средств при начислении заработных плат учителям, бухгалтерам, а также «мертвым душам». В частности, специалисты Илийского райотдела образования причинили ущерб госбюджету в размере 525 млн тенге.

По итогам заседания областной межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции аким области Марат Султангазиев поручил усилить контроль за бухгалтерской службой в сфере образования. Контроль, возможно, и усилили, но, как показывает практика, счетоводы не перестали воровать. Причем похожие методы присвоения вверенного чужого имущества применяют финансисты и в других сферах и отраслях. Так, в начале февраля на семь лет лишения свободы была осуждена бухгалтер центральной районной больницы Уйгурского района, перечислившая на свой счет в банке 90 млн тенге, принадлежавших одной из подрядных компаний.