Статьи Заседание АТЦ Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба КНБ РК, участники заседания рассмотрели ход реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013–2017 годы, а также меры по прак­тической реализации поручений Президента НурсултанаНазарбаева, данных на заседании Совета безопасности 10 июня 2016 года.



Намечены конкретные шаги по дальнейшему продвижению внешнеполитической инициативы Главы государства о создании глобальной сети по борьбе с меж­дународным терроризмом. По итогам заседания принято соответствующее протокольное решение.

