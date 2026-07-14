В Вооруженных силах Казахстана проходят службу около семи тысяч женщин

Армия

Сегодня женщины являются неотъемлемой частью Вооруженных сил Республики Казахстан, успешно выполняя широкий спектр задач наравне с мужчинами, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

В рядах казахстанской армии проходят службу около 7 тысяч женщин. Среди них около 1000 офицеров и свыше 6 тысяч военнослужащих по контракту. 11 женщин занимают руководящие должности. 

Женщины проходят службу практически во всех видах и родах войск. Они занимают должности медицинских работников, психологов, финансистов, юристов, специалистов связи, кадровых органов, подразделений материально-технического обеспечения, делопроизводства и информационных технологий.

Наряду с этим женщины служат в подразделениях боевого обеспечения, являются офицерами штабов и инструкторами, осваивают специальности летчиков, снайперов и военнослужащих подразделений специального назначения. Они совершают прыжки с парашютом, собирают и управляют беспилотными летательными аппаратами, выполняя задачи по обеспечению боеготовности Вооруженных сил.

Для девушек также открыты возможности получения военного образования. В 2002 году в Военном институте Сухопутных войск состоялся первый выпуск женщин по специальности «Связь». Многие выпускницы продолжают воинскую службу и сегодня, достигнув высоких офицерских званий, в том числе звания полковника.

С 2023 года Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова осуществляет набор девушек на военно-медицинский факультет. После завершения обучения выпускницы получают первое офицерское звание «лейтенант» и продолжают службу в Вооруженных силах Республики Казахстан.

Отметим, что действующее законодательство не предусматривает обязательный призыв женщин на срочную воинскую службу, и вопрос о введении такой нормы в настоящее время не рассматривается. Желающие заключить контракт с Вооруженными силами могут обратиться в местные органы военного управления по месту жительства, либо в воинскую часть для получения подробной информации о порядке поступления на воинскую службу, требованиях к кандидатам и условиях ее прохождения.

#Казахстан #армия #женщины

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