Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду

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Экс-министра Куандыка Бишимбаева обвиняют в истязании и убийстве с особой жесткостью гражданской жены Салтанат Нукеновой. Прошлое заседание закончилось на допросе Байжанова – второго подсудимого по уголовному делу, обвиняемого в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о тяжком преступлении. Свою вину он не признает, но и не отрицает.

Перед началом процесса 15 апреля запасной заменил присяжного заседателя, который не явился по состоянию здоровья.

В суде Байжанов сообщил, что во время нахождения в СИЗО к нему четыре раза приходил некий Бауржан Мусин, который утверждал, что согласно экспретизе «она была пьяная, сама была виновата» и пытался настроить находящегося под следствием против потерпевшей стороны. По словам Байжанова, «Мусин сам сказал, что его направил Бишимбаев».

Во время допроса Байжанова защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов препирался c судьей. Судья Айжан Кульбаева остановила заседение. Суд удалился обсудить вопрос о вынесении частного постановления в отношении защитника Ерлана Газымжанова «за неоднократное неуважение к суду на протяжении судебного заседания».

Напомним, 11 апреля Газымжанов потребовал отвод судье. Отвод был отклонен судьей Тасымбетовым.

В тот же день Бахытжан Байжанов опроверг показания Бишимбаева. Он также признал, что видел Салтанат обездвиженной на диване за несколько часов до приезда скорой помощи. По словам Байжанова, Бишимбаев указывал ему, что говорить в суде.