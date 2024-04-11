«Буду проклинать»: Байжанов рассказал в суде о давлении Бишимбаева

В Астане продолжаются судебные слушания по резонансному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня на допрос был вызван второй подсудимый Бакытжан Байжанов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Верховного суда

Директор «Гастроцентра» заявил, что его родственник Бишимбаев проявлял агрессию, и сильно разозлившись, даже мог ломать двери. Он вспомнил, что в роковую ночь после ссоры Бишимбаева и Нукеновой увидел поврежденную вип-кабинку.

«Там была сломана посуда, гипс, и была дыра в двери. Дверь санузла находится справа, туда не заходил. В другом месте было открыто, не спрашивал у Бишимбаева, почему вход был поврежден», – рассказал подсудимый.

Ранее Бахытжан Байжанов говорил о том, что Бишимбаев оказывал на него давление и попросил отсадить их друг от друга. Он догадывался о том, что отношения между супругами были напряженными, но все-таки предпочел не вмешиваться в семейные дела, не зная, что это может привести к трагедии.

«Бишимбаев мне указывал, чтобы я сказал, что мы вместе звонили в скорую, сказал: «В противном случае буду проклинать твоих детей, чтобы с тобой тоже такое случилось», – пояснил Бахытжан Байжанов.

Напомним, удаление видео из ресторана стало основной причиной, по которой Байжанова обвинили в укрывательстве преступления. Сегодня он отрицал, что Бишимбаев был инициатором обращения к врачу для помощи Салтанат Нукеновой.