Вольная борьба в Алматы переживает настоящий подъем. На прошедшем в конце мая в Астане Кубке Казахстана команда мегаполиса заняла второе командное место, а представители города уверенно входят в состав национальной и молодежной сборных. О том, в чем секрет успеха алматинских борцов, какие факторы влияют на рост результатов и кто стоит за прогрессом, в интервью рассказал старший тренер сборной Алматы, ЗТ РК Еркебулан Кешубаев

— В последние годы алматинская школа борьбы добивается заметных успехов. Что, на ваш взгляд, стало основой этого прогресса?

— В первую очередь — это интерес молодежи к спорту. Алматы предоставляет хорошие условия для тренировок: у нас активно развиваются спортивные школы и центры, где работают квалифицированные специалисты. Важно и то, что город поддерживает спорт системно — это касается и инфраструктуры, и кадров.

— Где сейчас готовятся ведущие борцы Алматы?

— Один из наших главных тренировочных пунктов — это Центральный спортивный клуб армии. Там отличные условия: мы регулярно проводим учебно-тренировочные сборы, а перспективные спортсмены проходят службу в рядах ЦСКА. Руководство ЦСКА, в лице Армана Абеуова, создает все условия для роста. В этом году при ЦСКА начнет работать специализированный колледж — это даст дополнительный импульс развитию армейского спорта, в том числе и борьбы.

— В профессиональной среде часто звучит имя тренера Эдуарда Базрова. Какова его роль?

— Эдуард Базров — это специалист, с чьим приходом в казахстанскую борьбу произошел качественный скачок. Он не просто тренер по физподготовке — Эдуард Тотразович отличный психолог, диетолог, наставник, умеющий работать с элитными спортсменами и знающий ключ к успеху. Благодаря его подходу многие борцы сделали серьезный шаг вперед. Особенно хочу отметить его вклад в успех сборной на чемпионате мира в Белграде, где Казахстан достиг исторического результата. Этот незаурядный специалист вносит огромный вклад в развитие отечественного ММА, являясь наставником команды Dar Team и личным тренером таких прославленных спортсменов как Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Фаниль Рафиков и многих других. От лица большинства своих коллег выражаю Эдуарду Базрову искреннюю благодарность за значительный вклад в развитие алматинского и всего казахстанского спорта!

— Кто сегодня представляет Алматы в сборной Казахстана?

— В основной команде — такие известные имена, как Нуркожа Кайпанов, Асыл Айтахан, Мерей Базарбаев, Дуйсенкул Куаныш, братья Анчугины — Егор и Родион, Карим Абитов, Ауез Сейтбаев. Молодежную сборную представляют Сункар Сейдахмет, Досжан Кулгайып, Самир Дурсунов, Айтжан Серикбаев, Нуркелды Турсынхан, Ерхан Абил, Ерсултан Баратбек.

— Кто поддерживает развитие борьбы на системном уровне?

— Прежде всего — это СШВСМ, ЦПОР, ЦСКА, ДЮСШ и Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы города Алматы во главе с Омаром Алиевым. Отдельно хочу поблагодарить управление спорта и физической культуры города Алматы, а также лично Еркина Казыбаева — первого руководителя СШВСМ, который оказывает всестороннюю поддержку спортсменам и тренерам. Большой вклад в развитие вольной борьбы вносят РСШИКОР в Шаныраке (директор Сагат Сырлыбаев), ЦПОР (директор Бекжан Джолшибеков) и СДЮШОР 6 (директор Галиден Балтин). Благодаря слаженной работе всех структур, мы имеем устойчивый рост.

— Что, по-вашему, главное для развития борьбы в стране?

— Главное — создавать условия, в которых молодежь сможет раскрыть свой потенциал. Если спорт станет привлекательным и доступным, мы получим не только рост числа борцов, но и повышение их качества. А это уже влияет на престиж страны на международной арене. Частые соревнования дают борцам возможность проверять свои силы, набираться опыта. Это не только подготовка, но и важный мотивационный фактор. Когда ты видишь, что можешь бороться с сильными соперниками — это придает уверенности и происходит рост мастерства.

— Как оцениваете итоги Кубка Казахстана и ближайшие планы?

— Кубок прошел на высоком уровне. Наша команда по вольной борьбе заняла второе командное место, что хороший результат, но мы стремимся к большему. Сейчас важнейшая задача — подготовка к чемпионату мира, который пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе. Перед этим будут УТС, турниры, в том числе «Яшар Догу» в Турции. Молодежь выступит на континентальных первенствах в категориях U-20 и U-22.