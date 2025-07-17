Фото: polisia.kz

Полицейские выявили факт браконьерства вблизи села Маржанбулак Алгинского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Инцидент произошел 14 июля в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Сотрудники полиции заметили 30-летнего местного жителя, разделывающего дикое животное. Он признался, что застрелил лося в степи и собирался использовать мясо.

При осмотре автомобиля Лада-21214 у мужчины изъяли зарегистрированный длинноствольный карабин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Назначены экспертизы, автомобиль помещен на штрафстоянку.

За такое правонарушение законом предусмотрено наказание — до трех лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Полиция призывает граждан беречь природу, соблюдать экологическое законодательство и незамедлительно сообщать о фактах браконьерства.