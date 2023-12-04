Застройка нелегальная

Как сообщила недавно пресс-служба прокуратуры Алматинской области, в сфере строительства жилья и коммерчес­ких объектов выявлены многочисленные нарушения строительных норм и правил.

К примеру, выяснилось, что застройщики 19 многоквартирных жилых комплексов в обход закона получали архитектурно-планировочные задания, эскизные проекты и технические условия. По актам прокурорского реагирования все эти документы были отозваны, процесс строи­тельно-монтажных работ остановлен, нарушители привлечены к административной ответственности. Большинство объектов (11 ЖК) расположено в городе Конаеве, другая часть – в Карасайском и Талгарском районах.

В частности, один из застройщиков, нарушив закон, изменил русло реки Аксай в селе Абай близ Алматы и начал там возводить высотный ЖК под названием Orda Town. Сейчас строительство остановлено, в суде рассматривается иск о сносе строений.

Другой факт выявлен в поселке Бесагаш, где рядом с автотрассой Алматы – Хоргос было начато строительство торгового цент­ра. В ходе проверки выяснилось, что у хозяев объекта нет ни проектных до­кументов, ни разрешения ГАСК. Здесь также работы приостановлены, возможен снос постройки.

Согласно анализу, проведенному прокурорами, только в одном Талгарском районе выявлен 21 коммерческий объект, возводимый без разрешительных документов. В общей сложности под строительство жилых комплексов были незаконно предоставлены 48 земельных участков.

Особое внимание работники надзорного органа уделяют вопросу привлечения средств дольщиков, что сплошь и рядом практикуют строительные компании. Как правило, взносы от будущих владельцев квартир собирают на уровне «котлована», то есть на первоначальной стадии строительства. На данный момент в регионе насчитывается 23 ЖК, застройщики которых занимались сбором денег дольщиков, не имея на то разрешения уполномоченного госоргана.

– Покупателям жилья необходимо обратить внимание на нормы и требования Закона «О долевом участии в жилищном строительстве», – предупреждает пресс-служба прокуратуры области. – Так, право собственности на земельный участок, где строится дом, должно быть зарегистрировано именно на строительную компанию. У застройщика должны быть в наличии проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, разрешение на ведение строительно-монтажных работ от уполномоченного органа. Главный до­кумент – разрешение на привлечение средств дольщиков, прописываемый в виде постановления местного акимата.

К слову, проблема нелегального строи­тельства тесно связана с ростом числа «человейников» (объектов уплотняющей застройки). Эти многоквартирные высотки уже «оккупировали» не только центр и окраины Алматы, но и постепенно захватывают пригородную зону.

К примеру, еще в конце прошлого года в том же поселке Бесагаш, примыкающем к мегаполису, было приостановлено строительство многоэтажек, вызвавшее большое недовольство местных жителей. По одному объекту – ЖК «Нурия-3» – до сих пор продолжаются судебные тяжбы. Как выяснилось, ранее на площадке жилого комплекса планировалось строительство школы, больницы, детского сада. Сельчане подняли тогда шум, негодуя, что застройщик не учитывает их мнение.

В Бесагаше и многих других селах, граничащих с Алматы, долгие годы не прекращается строительный бум. Бесконтрольная застройка привела к необоснованному расширению границ населенных пунктов, многочисленным фактам нарушений земельного и архитектурного законодательств. По данным правоохранительных органов, госакты земельных участков, предусмотренных под размещение больниц, школ, парков, изменяются под строительство жилья и коммерческих объектов. В последующем эти территории хаотично застраиваются без учета нагрузки на коммунальную и дорожную инфраструктуру.

В результате в районах сельских новостроек обострились коммунально-бытовые проблемы, в том числе нехватка чистой питьевой воды, отсутствие асфальтированных улиц, перебои с электричеством. В знак протеста местные жители не раз перекрывали расположенные рядом оживленные автотрассы.

По информации пресс-службы акимата Алматинской области, за нарушение строительных норм и правил в регионе возбуждено 664 административных дела, судебными органами привлечено к ответственности 167 хозяйствующих субъектов. В ряде случаев приняты решения о приос­тановлении деятельности компаний-застройщиков, отзыве лицензий. Областным управлением ГАСК в суды направлено 10 адми­нистративных дел о принудительном сносе самовольно построенных объектов.

По оценкам экспертов-правоведов, главная причина беспорядка в сфере строительного и земельного законодательств – отсутствие контроля и попустительство со стороны курирующих госорганов. Так, ярким результатом проводимой долгие годы уплотняющейся застройки Алматы явился вспыхнувший нынешним летом пожар в микрорайоне «Ак кент». Это один из первых алматинских «человейников», появившийся на фоне строительного и ипотечного бума в 2010 году.

Неудивительно, что все последующие годы точечная застройка в мегаполисе ведется без учета розы ветров, высокой сейсмичности, отсутствия коммуникаций и социальных объектов. С некоторых пор эту порочную практику отечественные и зарубежные девелоперские компании продолжают и в районах, прилегающих к Алматы, тем самым усугубляя и без того тяжелую экологическую ситуацию, проб­лемы в транспортной инфраструктуре и других, не менее важных сферах.