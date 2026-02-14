Застройщик продавал квартиры в ЖК, идущем под снос

Статьи,Закон и Порядок
0
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Эта неблаговидная история тянется с 2023 года. Как сообщала тогда пресс-служба прокуратуры Алматинской области, в сфере строительства жилья и коммерческих объектов были выявлены многочис­ленные нарушения строительных норм и правил. В частности, ТОО «Investment Stroy», нарушив закон, изменило русло реки Аксай в селе Абай близ Алматы и начало там возводить высотный жилой комплекс под названием Orda Town.

фото сайта krisha.kz

Застройщик планировал построить на данном участке три 12-этажных дома комфорт-класса с детскими площадками, прогулочными аллеями. Однако в ходе внеплановой проверки инспекторы областного управления ГАСК обнаружили, что у строительной компании нет в наличии проектно-сметной документации. К тому же строительство велось в водоохранной зоне без сопровождения авторского и технического надзора. Нарушителей подвергли крупным денежным штрафам, в их отношении был подан судебный иск.

В 2024 году специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области принял постановление о сносе ЖК Orda Town, признав его самовольной постройкой. Представители ТОО «Investment Stroy» подали кассационную жалобу на судебный вердикт, но не добились результата. И вот на днях решение о принудительном сносе объекта было направлено судебным исполнителям.

Между тем все последние годы, пока шли разбирательства в судах, застройщик продолжал строительно-монтажные работы, рекламировал жилой комплекс и собирал взносы от дольщиков. За это время каркас и стены строения были подняты до 12-го этажа (!). Почему это разрешалось? Вопрос к правоохранительным структурам и госорганам, контролирующим строительную сферу.

Удивительно, что даже после выхода пуб­ликаций о проблемном ЖК в СМИ, в том числе в «Казахстанской правде», доверчивые казахстанцы продолжали вносить свои кровные в сомнительный проект. Многие из них взяли кредиты в банках, чтобы купить здесь апартаменты по достаточно привлекательной цене – от 390 тыс. тенге за квадрат. Для сравнения: средняя стоимость 1 кв. м в Алматы вдвое выше – 800 тыс. тенге.

Теперь обманутые граждане (по некоторым данным, их свыше 350 человек), не дождавшись обещанного жилья, массово подают в суд на компанию-застройщика. Есть среди них даже те, кто полностью оплатил стоимость квартир, внеся по предварительному договору купли-продажи суммы свыше 15–20 млн тенге. Однако шансы на возврат вложенных денег весьма призрачны: счета ТОО арестованы, активов нет.

Часть дольщиков пытается вернуть пот­раченные деньги другим, прямо скажем, нечестным способом. Они подали на известный портал недвижимости объявления о продаже своих несуществующих квартир по договору переуступки прав. Иначе говоря, ищут простаков, которые падки на дешевизну и пока не в курсе выше­описанной ситуации.

Тем временем в отношении недобросовестного застройщика возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ведется следствие… К слову, летом прошлого года на окраине Алма­ты, в микрорайоне Теректы, расположенном недалеко от села Абай, ЖК Orda City, признанный судом незаконной постройкой, все-таки снесли. В ходе судебных тяжб выяснилось: у застройщика, ТОО «Investment Stroy», отсутствовали разрешительные документы даже на ведение строительно-монтажных работ.

Причем ранее этот ЖК был включен в список объектов, не рекомендованных к покупке из-за проблем с документацией. Всего в этом переч­не, составленном управлением градостроительного контроля Алматы, значилось 28 проблемных жилых комплексов.

Остается добавить, что ранее в регионе выявлялось немало аналогичных фактов с обманом дольщиков, о которых сообщала наша газета. К примеру, в прошлом году жертвами мошенников стала группа жителей Каскелена, вложивших без малого 1 млрд тенге в незавершенное строи­тельство четырех многоквартирных комплексов.

#Алматы #ЖК #снос #застройщик

Популярное

Все
На службе Отечеству
Уйти или остаться?
История региона в живописи
Казахстан в прайм-эре
Народы сближают литература и искусство
По следам гигантского носорога
Внедряя лучшие стандарты лечения
Дрова и уголь будут под запретом
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Строится спорткомплекс мирового уровня
Трансформация ради будущего
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Происшествий на транспорте стало меньше
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Новоселье справили 60 семей
Форс-мажор на миллионы
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и роль данных
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
Братские связи укрепляются
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Внедряя лучшие стандарты лечения
Народы сближают литература и искусство
Дуэль взглядов и интеллекта
Все начинается с травли за партой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]