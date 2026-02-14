Застройщик планировал построить на данном участке три 12-этажных дома комфорт-класса с детскими площадками, прогулочными аллеями. Однако в ходе внеплановой проверки инспекторы областного управления ГАСК обнаружили, что у строительной компании нет в наличии проектно-сметной документации. К тому же строительство велось в водоохранной зоне без сопровождения авторского и технического надзора. Нарушителей подвергли крупным денежным штрафам, в их отношении был подан судебный иск.

В 2024 году специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области принял постановление о сносе ЖК Orda Town, признав его самовольной постройкой. Представители ТОО «Investment Stroy» подали кассационную жалобу на судебный вердикт, но не добились результата. И вот на днях решение о принудительном сносе объекта было направлено судебным исполнителям.

Между тем все последние годы, пока шли разбирательства в судах, застройщик продолжал строительно-монтажные работы, рекламировал жилой комплекс и собирал взносы от дольщиков. За это время каркас и стены строения были подняты до 12-го этажа (!). Почему это разрешалось? Вопрос к правоохранительным структурам и госорганам, контролирующим строительную сферу.

Удивительно, что даже после выхода пуб­ликаций о проблемном ЖК в СМИ, в том числе в «Казахстанской правде», доверчивые казахстанцы продолжали вносить свои кровные в сомнительный проект. Многие из них взяли кредиты в банках, чтобы купить здесь апартаменты по достаточно привлекательной цене – от 390 тыс. тенге за квадрат. Для сравнения: средняя стоимость 1 кв. м в Алматы вдвое выше – 800 тыс. тенге.

Теперь обманутые граждане (по некоторым данным, их свыше 350 человек), не дождавшись обещанного жилья, массово подают в суд на компанию-застройщика. Есть среди них даже те, кто полностью оплатил стоимость квартир, внеся по предварительному договору купли-продажи суммы свыше 15–20 млн тенге. Однако шансы на возврат вложенных денег весьма призрачны: счета ТОО арестованы, активов нет.

Часть дольщиков пытается вернуть пот­раченные деньги другим, прямо скажем, нечестным способом. Они подали на известный портал недвижимости объявления о продаже своих несуществующих квартир по договору переуступки прав. Иначе говоря, ищут простаков, которые падки на дешевизну и пока не в курсе выше­описанной ситуации.

Тем временем в отношении недобросовестного застройщика возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ведется следствие… К слову, летом прошлого года на окраине Алма­ты, в микрорайоне Теректы, расположенном недалеко от села Абай, ЖК Orda City, признанный судом незаконной постройкой, все-таки снесли. В ходе судебных тяжб выяснилось: у застройщика, ТОО «Investment Stroy», отсутствовали разрешительные документы даже на ведение строительно-монтажных работ.

Причем ранее этот ЖК был включен в список объектов, не рекомендованных к покупке из-за проблем с документацией. Всего в этом переч­не, составленном управлением градостроительного контроля Алматы, значилось 28 проблемных жилых комплексов.

Остается добавить, что ранее в регионе выявлялось немало аналогичных фактов с обманом дольщиков, о которых сообщала наша газета. К примеру, в прошлом году жертвами мошенников стала группа жителей Каскелена, вложивших без малого 1 млрд тенге в незавершенное строи­тельство четырех многоквартирных комплексов.