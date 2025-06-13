Заведующий Ситуационным центром Совбеза РК освобожден от должности

Указы и распоряжения
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Этот пост он занял в августе 2022 года

Фото: пресс-служба президента РК

Распоряжением Главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Родился в 1982 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (правоведение) и магистратуру Национального университета обороны (военное и государственное управление).

2005 - 2016 гг. – служба в специальных государственных органах.

2016 год – август 2022 года – инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.

В августе 2022 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности  Республики Казахстан.

Государственные награды: медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін», орден «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы, Благодарность Президента РК, Благодарность Руководителя Администрации Президента РК.   

Чемпион Республики Казахстан по qazaq kuresi среди ветеранов спорта (Алматы - 2024).

#указ #увольнение #Совбез #Омарбеков Амангельды

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