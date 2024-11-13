Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Группу переговорщиков от Правительства Сирии возглавил замес­титель министра иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Раад, от Сирийской оппозиции – Ахмад Тома.

Делегации от стран гарантов представляли: от России – специальный представитель Президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, от Турции – генеральный директор двусторонних политических отношений МИД Мустафа Юрдакул, от Ирана – помощник министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

Также, по информации МИД РК, в качестве наблюдателей в переговорах участвовали представители Иордании, Ливана и Ирака, а также международных организаций – Организации Объединенных Наций, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного Креста.

В рамках двухдневных переговоров и консультаций стороны обсудили вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, ситуации «на земле», мер доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

Также в фокусе внимания находились гуманитарная ситуация и мобилизация усилий международного сообщества по содействию постконфликтному восстановлению САР и созданию условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

По итогам страны-гаранты согласовали совместное заявление, которое было озвучено вместе с итогами переговоров на пленарном заседании.

Казахстан в силу своих возможнос­тей прилагает усилия для поддержки дружественного сирийского народа и процесса внутрисирийского урегулирования, подчеркнул, открывая встречу, заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев.

На старте переговоров в Астанинском формате ставились цели по созданию зон деэскалации, прекращению напряженности между конфликтую­щими сторонами и снижению человеческих потерь. На сегодняшний день, как подчеркнул замглавы МИД РК, эти задачи полностью выполнены. Открыты большие возможности для восстановления нормальной жизнедея­тельности сирийского народа.

– Выражаем уверенность в том, что заинтересованные стороны будут максимально способствовать поиску политического решения конфликта, максимально используя сложившуюся в результате Астанинского процесса благоприятную ситуацию, – сказал Алибек Бакаев.

Он отметил, что Астанинский процесс и достигнутые в его рамках цели и договоренности имеют большое значение не только для будущего Сирии, но и всего региона, который сталкивается с целым рядом сложных вызовов и противоречий. Нынешняя эскалация напряженности на Ближнем Востоке создает серьезные рис­ки, которые выходят за рамки государственных границ, ставя под угрозу региональную стабильность и создавая значительные геополитические и экономические препятствия, подчеркнул заместитель минист­ра иностранных дел.

– Мы должны быть особенно бдительны в отношении возможности перерастания этой конфронтации в крупномасш­табное военное столкновение с участием третьих государств. Последствия такого развития событий будут разрушительными для будущего процветания и безопасности региона. Сирийский кризис по-прежнему требует неотложного внимания на мировой арене. Хотя мы стали свидетелями прекращения активных бое­вых действий и некоторых обнадеживающих признаков примирения между Дамаском и соседними странами, очевидно, что ситуация в Сирии остается тяжелой. В свете этого крайне важно, чтобы мы способствовали инклюзивному диалогу между всеми заинтересованными сторонами... Для достижения этой цели мы решительно выступаем за возобновление заседаний Конституционного комитета для обсуждения будущего Сирии, – заявил Алибек Бакаев.

Он также напомнил, что с января 2017 года Казахстан провел 20 (из 22) международных встреч по Сирии при посредничестве Ирана, России и Турции и поддержке ООН. Наша страна остается приверженной Астанинскому процессу, понимая, что международное сотрудничество имеет жизненно важное значение для примирения конфликтующих сторон.

Замминистра особо подчерк­нул, что единственным способом для урегулирования ситуации в Сирии является скоординированный политический, дипломатический подход, согласованный с Уставом ООН и резолюциями его Совета Безо­пасности.

– Казахстан призывает все стороны без промедления активно включиться в урегулирование кризиса в Сирии, стремясь к прочному миру и стабильности в регионе, – добавил он.

Заместитель главы МИД РК также озвучил Совместное заяв­ление представителей Ирана, России и Турции по итогам встречи.

В документе, в частности, отражена убежденность стран-гарантов в том, что у урегулирования ситуации в Сирии не может быть военного решения. Подтверждена их приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безо­пасности ООН. Также подчерк­нута важная роль сирийского Конституционного комитета, сделан призыв к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его Редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон.

Страны-гаранты в итоговом заявлении также выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 22-й международной встречи по Сирии в Астане и выделили особую роль казах­станской стороны как страны – хозяйки мероприя­тий международных встреч по Сирии, которая «стояла у истоков «Астанинского процесса» и неизменно предоставляла свою площадку и обеспечивала госте­приимство для успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма».

Следующий раунд Астанинского процесса пройдет в первой половине 2025 года.