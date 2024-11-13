Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии

Политика
132
Лилия Сыздыкова

Очередная встреча в рамках Астанинского процесса состоялась 11–12 ноября с участием 11 делегаций

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Группу переговорщиков от Правительства Сирии возглавил замес­титель министра иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Раад, от Сирийской оппозиции – Ахмад Тома.

Делегации от стран гарантов представляли: от России – специальный представитель Президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, от Турции – генеральный директор двусторонних политических отношений МИД Мустафа Юрдакул, от Ирана – помощник министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

Также, по информации МИД РК, в качестве наблюдателей в переговорах участвовали представители Иордании, Ливана и Ирака, а также международных организаций – Организации Объединенных Наций, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного Креста.

В рамках двухдневных переговоров и консультаций стороны обсудили вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, ситуации «на земле», мер доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

Также в фокусе внимания находились гуманитарная ситуация и мобилизация усилий международного сообщества по содействию постконфликтному восстановлению САР и созданию условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

По итогам страны-гаранты согласовали совместное заявление, которое было озвучено вместе с итогами переговоров на пленарном заседании.

Казахстан в силу своих возможнос­тей прилагает усилия для поддержки дружественного сирийского народа и процесса внутрисирийского урегулирования, подчеркнул, открывая встречу, заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев.

На старте переговоров в Астанинском формате ставились цели по созданию зон деэскалации, прекращению напряженности между конфликтую­щими сторонами и снижению человеческих потерь. На сегодняшний день, как подчеркнул замглавы МИД РК, эти задачи полностью выполнены. Открыты большие возможности для восстановления нормальной жизнедея­тельности сирийского народа.

– Выражаем уверенность в том, что заинтересованные стороны будут максимально способствовать поиску политического решения конфликта, максимально используя сложившуюся в результате Астанинского процесса благоприятную ситуацию, – сказал Алибек Бакаев.

Он отметил, что Астанинский процесс и достигнутые в его рамках цели и договоренности имеют большое значение не только для будущего Сирии, но и всего региона, который сталкивается с целым рядом сложных вызовов и противоречий. Нынешняя эскалация напряженности на Ближнем Востоке создает серьезные рис­ки, которые выходят за рамки государственных границ, ставя под угрозу региональную стабильность и создавая значительные геополитические и экономические препятствия, подчеркнул заместитель минист­ра иностранных дел.

– Мы должны быть особенно бдительны в отношении возможности перерастания этой конфронтации в крупномасш­табное военное столкновение с участием третьих государств. Последствия такого развития событий будут разрушительными для будущего процветания и безопасности региона. Сирийский кризис по-прежнему требует неотложного внимания на мировой арене. Хотя мы стали свидетелями прекращения активных бое­вых действий и некоторых обнадеживающих признаков примирения между Дамаском и соседними странами, очевидно, что ситуация в Сирии остается тяжелой. В свете этого крайне важно, чтобы мы способствовали инклюзивному диалогу между всеми заинтересованными сторонами... Для достижения этой цели мы решительно выступаем за возобновление заседаний Конституционного комитета для обсуждения будущего Сирии, – заявил Алибек Бакаев.

Он также напомнил, что с января 2017 года Казахстан провел 20 (из 22) международных встреч по Сирии при посредничестве Ирана, России и Турции и поддержке ООН. Наша страна остается приверженной Астанинскому процессу, понимая, что международное сотрудничество имеет жизненно важное значение для примирения конфликтующих сторон.

Замминистра особо подчерк­нул, что единственным способом для урегулирования ситуации в Сирии является скоординированный политический, дипломатический подход, согласованный с Уставом ООН и резолюциями его Совета Безо­пасности.

– Казахстан призывает все стороны без промедления активно включиться в урегулирование кризиса в Сирии, стремясь к прочному миру и стабильности в регионе, – добавил он.

Заместитель главы МИД РК также озвучил Совместное заяв­ление представителей Ирана, России и Турции по итогам встречи.

В документе, в частности, отражена убежденность стран-гарантов в том, что у урегулирования ситуации в Сирии не может быть военного решения. Подтверждена их приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безо­пасности ООН. Также подчерк­нута важная роль сирийского Конституционного комитета, сделан призыв к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его Редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон.

Страны-гаранты в итоговом заявлении также выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 22-й международной встречи по Сирии в Астане и выделили особую роль казах­станской стороны как страны – хозяйки мероприя­тий международных встреч по Сирии, которая «стояла у истоков «Астанинского процесса» и неизменно предоставляла свою площадку и обеспечивала госте­приимство для успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма».

Следующий раунд Астанинского процесса пройдет в первой половине 2025 года.

#Астана #переговоры #Сирия #Астанинский процесс

Популярное

Все
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Дорогу и возможности – молодым
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Очередная международная встреча по Сирии проходит в Астане
КИСИ открыл восемь региональных представительств
Министры иностранных дел Казахстана и России провели перего…
Секретари совбезов стран СНГ встретились в Москве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]