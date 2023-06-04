Завершился визит Токаева в Турцию

Завершился рабочий визит главы государства в Турецкую Республику, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: t.me/Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики, которая прошла в дворцовом комплексе "Кулие" в Анкаре.

Во время своего выступления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган искренне поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за его личное участие в церемонии инаугурации.

Помимо лидера Казахстана в торжественном мероприятии приняли участие представители свыше 90 делегаций, включая более 40 глав иностранных государств, правительств и парламентов, а также международных организаций.