В Приаралье прошла акция в рамках республиканского молодежного марафона «Ардагер өсиеті». Марафон организован Комитетом по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото Аиды Абилханкызы

Как сообщили в областном управлении общественного развития, мероприятие направленно на укрепление исторической преемственности между подрастающим поколением и ветеранами.

В рамках марафона в Кызылорде у Вечного огня были возложены цветы в честь памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Перед общественностью выступили глава областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев и руководитель областного управления общественного развития Руслан Каюпов, которые призвали молодежь не забывать историю и честно служить стране.

На торжественном митинге молодежи региона было передано специальное завещательное письмо «Ардагер өсиеті». После фотосессии участники марафона провели экологическую акцию на площади «Тағзым». Затем делегация направилась в поселок Теренозек Сырдарьинского района, где на дому поздравила ветерана Великой Отечественной войны Яхию Тасырова.

- Республиканский молодежный марафон «Ардагер өсиеті» – поучительное мероприятие, - отметил глава областного молодежного ресурсного центра Алиби Басаров. – Так молодежь проявляет знак уважения к нашим почтенным аксакалам, которые героически отстояли мир, самоотверженно поднимали страну с руин. Марафон призывает всех знать и помнить историю и с большой уверенностью смотреть в будущее.