Завод бытовой техники локализует производство

Глава государства в своем Пос­лании народу акцентировал внимание на необходимости создать проч­ный промышленный каркас страны, который обеспечит республике экономическую самодостаточность.

«...Основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора, – подчеркнул Касым-

Жомарт Токаев. – Задача диверсификации экономики становится еще более насущной и актуальной».

Надо сказать, что карагандинский регион с ней успешно справляется. В конце 2023 года здесь было запущено 11 новых производств. Одно из них – завод по выпуску бытовой техники компании Silk Road Electronics. Это совместное казахстанско-узбекское предприятие, в которое инвестировано более 25 млрд тенге.

Завод – первый и пока единственный в Казахстане, где собирают телевизоры, водонагреватели, стиральные машины и прочие облегчающие нашу жизнь приборы.

Предприятие занимает площадь в 48 тыс. кв. м. Раньше здесь располагались полуразрушенные цеха старого завода РТИ. Их восстановили, превратив в светлые и функциональные производственные помещения. Корреспондент «Казправды» побывал на этом заводе и увидел, как собирают бытовую технику.

Огромное пространство цеха разделено на производственные участки. На одном из них установлена линия по сборке кухонных плит. Рядом с конвейером – два промышленных робота-манипулятора. Их функция – наносить термостойкий клей на жаропрочное стекло, которое крепится к дверце духовки. После того как деталь готова, ее прикручивают к плите и отправляют на проверку.

– Пока осуществляем крупноузловую сборку, – рассказывает мастер участка кухонных плит Мирас Саин. – Плиты к нам привозят без дверей духовок. Мы их собираем, прикручиваем и отправляем на контроль качества. Наши специалисты проверяют готовые изделия на герметичность, электробезопасность и функциональность. Затем делается визуальный осмотр – все ли покрашено, нет ли царапин. Потом начинается процесс упаковки.

На сошедшую с конвейера кухонную плиту натягивают полиэтиленовый пакет, обкладывают ее пенопластом и упаковывают в картонную коробку. Все они стандарт­ные. Однако те, в которые упакован собранный на заводе прибор, имеют наклейку с логотипом «сделано в Казахстане».

Крупноузловая сборка действует и на линии стиральных машин. Здесь выпускают только полуавтоматы. На завод привозят машинки и электронные панели управления для них в разобранном виде. Специалисты все собирают, устанавливают, а потом отправляют на техничес­кий контроль. Сотрудники ОТК проверяют изделия на электробезопасность, герметичность и функциональность.

По такому же принципу построена работа и на участке жидкокристаллических телевизоров. Здесь производят приборы с разными диагоналями – от 32 до 65 дюймов. На конвейер они попадают в частично собранном виде, то есть без материнских и пауэр-плат.

– Мы устанавливаем платы, соединяем провода, проводим контроль качества и электробезопасности готовой продукции, – объясняет мастер линии телевизоров Рыскали Султангазы. – Сейчас платы нам привозят из Узбекистана. Но в дальнейшем мы планируем запустить собственную линию по их изготовлению.

Всего на новом заводе компании Silk Road Electronics производят восемь видов продукции – телевизоры, пылесосы, стиральные машины, электричес­кие водонагреватели, мини-печи, кухонные вытяжки и плиты. Сейчас степень локализации невелика, но в дальнейшем ее планируется довести до 80%.

На предприятии устанавливают станки по гибке, резке, покрас­ке, эмалированию и штамповке деталей. Благодаря им корпуса электротитанов, баки стиральных машин, шланги пылесосов и множество других комплектую­щих будут производиться на мес­те. Их не придется привозить из Узбекистана, что позитивно отразится на стоимости товаров.

В результате вырастет производственная мощность предприятия. Оно будет способно выпускать до 1,1 млн бытовых приборов в год. Увеличится и количество сотрудников. Сейчас на заводе работает чуть более 200 человек. К концу года штат вырастет в два раза. А после того, как предприятие заработает на полную мощность, здесь трудоустроят 1 200 человек.

В планах руководства завода открыть собственный цех по изготовлению пенопласта. Он в больших количествах нужен для упаковки готовой продукции. Сейчас его, как и комплектующие, доставляют из Узбекистана.

Отметим, что завод бытовой техники построен на территории индустриальной зоны Saran. Ее общая площадь – 207 га. Здесь реализуется шесть инвестиционных проектов. Самые крупные из них – шинный завод ТОО «KamaTyresKZ» и автобус­ный – компании QazTehna. Они уже действуют.

Ожидается, что в нынешнем году будут введены в строй еще два предприятия – завод горячего цинкования и производство стальных прямошовных труб. Планируется расширить территорию индустриальной зоны Saran, поскольку все больше компаний хотят реализовать здесь свои бизнес-проекты.

Карагандинская область становится все более инвестиционно привлекательной. А это важно как для экономики региона, так и для его жителей. Ведь открытие новых предприятий и создание рабочих мест приводит к росту благосостояния населения.