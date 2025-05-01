Предприятие будет производить до 75 тыс. тонн мяса птицы в год

Фото: gov.kz

В рамках рабочей поездки в регион министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству мясоперерабатывающего завода АО «Алель Агро», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Проект предусматривает создание полного производственного цикла — от выращивания птицы и производства комбикормов до глубокой переработки мяса. Такой подход обеспечивает высокую производственную эффективность, прозрачность процессов и контроль качества на всех этапах.

С выходом на полную мощность предприятие будет производить до 75 тыс. тонн мяса птицы в год. Из них 60% продукции будет направлено на внутренний рынок, 40% — на экспорт.

На текущий момент завершается ввод в эксплуатацию комбикормового завода мощностью 20 тонн в час, птицеводческих ферм с годовой производственной мощностью 10 тыс. тонн, а также мясоперерабатывающего цеха с пропускной способностью 1 500 голов птицы в час. Ввод основного производственного комплекса запланирован на сентябрь 2025 года.

Общая стоимость проекта составляет 15,6 млрд тенге.

Айдарбек Сапаров отметил, что опыт АО «Алель Агро» является хорошим примером эффективного внедрения интегрированной модели в сфере птицеводства и переработки сельхозпродукции.