Завод по производству семян планирует создать Венгрия в Казахстане

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии Отто Иван Роном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ
В состав венгерской делегации также вошли торговый советник посольства Венгрии Золтан Нитраи, почетный консул, президент «LAC Holding» Ласло Хорват, cоветники президента Петер Мишкуца и Лайош Очаи.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы создания в Казахстане семенного завода по переработке семенного сырья, образцовых хозяйств по производству кормовой базы, необходимой для животноводства, совместного казахско-венгерского фонда для развития аграрной отрасли.
Айдарбек Сапаров подчеркнул готовность сотрудничать с венгерской стороной и в других приоритетных направлениях.
«Большой интерес для нас представляет сотрудничество в реализации совместных проектов в сфере АПК. Инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка», - отметил министр.
Президент компании «LAC Holding» Ласло Хорват сообщил о планах по взаимодействию в развитии сельского хозяйства.
В частности, МСХ РК достигнута договоренность с Венгерским университетом сельского хозяйства об обмене опытом. В рамках данной работы венгерские специалисты-агрономы поделятся своими знаниями и наработками с казахстанскими аграриями.