Завод по производству семян планирует создать Венгрия в Казахстане

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии Отто Иван Роном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: пресс-служба МСХ

В состав венгерской делегации также вошли торговый советник посольства Венгрии Золтан Нитраи, почетный консул, президент «LAC Holding» Ласло Хорват, cоветники президента Петер Мишкуца и Лайош Очаи.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы создания в Казахстане семенного завода по переработке семенного сырья, образцовых хозяйств по производству кормовой базы, необходимой для животноводства, совместного казахско-венгерского фонда для развития аграрной отрасли.

Айдарбек Сапаров подчеркнул готовность сотрудничать с венгерской стороной и в других приоритетных направлениях.

«Большой интерес для нас представляет сотрудничество в реализации совместных проектов в сфере АПК. Инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка», - отметил министр.

Президент компании «LAC Holding» Ласло Хорват сообщил о планах по взаимодействию в развитии сельского хозяйства.

В частности, МСХ РК достигнута договоренность с Венгерским университетом сельского хозяйства об обмене опытом. В рамках данной работы венгерские специалисты-агрономы поделятся своими знаниями и наработками с казахстанскими аграриями.