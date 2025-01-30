Здание автосервиса горело в Уральске
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К счастью, жертв нет. Пострадало 3 автомашины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС
Утром 30 января в автосервисе из 6 боксов, расположенном на производственной территории Уральска, произошло возгорание.
Прибывшие по повышенном рангу пожарные расчеты установили, что три бокса автосервиса горели открытым пламенем.
Пожарным удалось остановить распространения огня по всему периметру здания.
«Огнеборцами были спасены две автомашины, при этом пострадало три автомашины, которые находились непосредственно в зоне очага возгорания. Пожар ликвидирован на площади 250 кв.м., общая площадь автосервиса составляет 480 кв.м. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.