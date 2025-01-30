Здание автосервиса горело в Уральске

Происшествия
111
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

К счастью, жертв нет. Пострадало 3 автомашины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС

скрин с видео МЧС

Утром 30 января в автосервисе из 6 боксов, расположенном на производственной территории Уральска, произошло возгорание.

Прибывшие по повышенном рангу пожарные расчеты установили, что три бокса автосервиса горели открытым пламенем.

Пожарным удалось остановить распространения огня по всему периметру здания.

«Огнеборцами были спасены две автомашины, при этом пострадало три автомашины, которые находились непосредственно в зоне очага возгорания. Пожар ликвидирован на площади 250 кв.м., общая площадь автосервиса составляет 480 кв.м. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

#уральск #пожар #автосервис

Популярное

Все
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Как готовят инженеров нового формата
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Когда комфортно буренкам на карусели
Врач спас пассажира прямо на борту
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Андреев на вас не хватает!
Два миллиона туристов посетили Жетысу за прошлый год
Несоответствие нормам выявил санитарно-эпидемиологический мониторинг объектов водоснабжения ЗКО
Нужны решительные меры без излишней волокиты
В параллельном режиме
Повышение тарифов поможет модернизации
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Счетчик есть, но его как бы нет
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

В метрополитене Алматы прокомментировали ситуацию по устано…
Пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне
Около двух тысяч SIM-карт изъяли у иностранца в Алматы
Нетрезвую пассажирку сняли с авиарейса Актау - Баку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]