Здание автосервиса горело в Уральске

К счастью, жертв нет. Пострадало 3 автомашины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС

скрин с видео МЧС

Утром 30 января в автосервисе из 6 боксов, расположенном на производственной территории Уральска, произошло возгорание.

Прибывшие по повышенном рангу пожарные расчеты установили, что три бокса автосервиса горели открытым пламенем.

Пожарным удалось остановить распространения огня по всему периметру здания.