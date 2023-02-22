"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе

По словам вице-премьера, информация о квартирах "утекла" в СМИ при сдаче декларации. Адвокаты его семьи сейчас прорабатывают вопросы подачи судебного иска.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин высказался о происхождении десяти "принадлежащих ему" квартир в Актобе, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Журналисты попросили министра разъяснить появившуюся в СМИ информацию о том, что 10 квартир в Актобе ему, якобы, передали в качестве взятки.

«Это клевета и подтасовка фактов. Если вы откроете мою биографию, то увидите, что на госслужбу я пришел после 35 лет. Все вопросы, связанные с моей семьей, деятельностью, с любым моим шагом, они все задекларированы со времени прихода на госслужбу. И каждый год декларируются. Эта информация о квартирах, я проверил через МЦРИАП, взята из официальных источников при сдаче декларации. Не знаю, как она попала к господам из интернет-ресурса Base.kz. Этот вопрос, наверное, лучше им задать. Адвокаты моей семьи сейчас прорабатывают вопросы подачи судебного иска», - сказал Серик Жумангарин.

Он напомнил, что до прихода на госслужбу занимался бизнесом.

«Эти дома построили бизнес-структуры, принадлежавшие в то время моей семье. На этом месте раньше в Актобе находилось старое лесничество, которое мы купили, и в 2007 году начали там строительство жилого комплекса. К сожалению, неудачное время было - 2007 год. Вы помните, был ипотечный кризис. Большие финансовые средства были потрачены туда. Строительство пришлось остановить, достаточно тяжелая ситуация тогда была у компании, кредитная нагрузка была большая», - рассказал вице-министр.

Жумангарин добавил, что в 2011 году ему пришлось уйти с госслужбы для того, чтобы привести бизнес в порядок.

«В 2012 году создал инвестиционную компанию, привлек инвестиции, в том числе свои, чтобы достроить этот жилой комплекс. Эти дома мы наконец-то достроили. Но к тому времени предпочтения людей изменились. Это были большие площади, и людям они уже были не нужны. Это длилось с 2007 по 2012 год, во-первых, долгострой, во-вторых, эти квартиры потом просто не продавались. И было принято решение в 2016 году перевести эти квартиры на себя в целях оптимизации налогообложения, и здесь нет никакого криминала. Да, это квартиры, построенные нами. Уже 6-7 лет прошло, как мы их продали», - резюмировал Серик Жумангарин.