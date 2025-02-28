Здесь обитали... мамонты

Впервые свидетельства жизни доисторических животных в аулие­атинском краю были обнародованы в 2002 году вместе с окаменелостями морских организмов и растений, а также с минералами, относящимися ко времени зарождения жизни на планете. Эти находки трудно не заметить. Особенно это касается одной из них – огромной реберной кости.

Когда я увидел ее в первый раз, помнится, в голове промелькнула мысль: неужели она настоящая? Честно говоря, засомневался, но все же хотелось верить, что передо мной действительно фрагмент скелета животного, о котором только читал в книгах и видел по телевизору. Заведующая отделом экскурсий и обслуживания населения музея Инара Абушеменова с улыбкой подтвердила мое предположение. Экспонат по сей день стоит вертикально около стены. В карточке находки сделана запись: «Реберная кость крупного животного». По предположениям ученых, она принадлежала мамонту, жившему в раннюю эпоху! Увидев такую кость где-нибудь на открытой местности, обычный человек вряд ли обратил бы на нее внимание. Но только не житель областного центра Рахматжон Нурмурадов, который обнаружил дугообразную кость в земле на участке старого дома в 2000 году. Это стало большой удачей для местного научного сообщества. Длина кости составляет 180 см, а ширина – 9 см. Находка имеет достаточно хорошую сохранность, несмотря на прошествие нескольких тысячелетий.

Артефакт произвел на меня большое впечатление. Я поднял голову, чтобы оценить, насколько длинная эта кость, и сразу же стал мысленно рисовать в голове образ мамонта, прикидывать, какого размера мог быть ее обладатель.

Неподалеку расположился еще один экспонат, издалека напоминавший кусок ствола старого высохшего дерева, разрубленного на поленья. Но это было лишь первое впечатление. Подойдя ближе, я увидел настоя­щий… бивень мамонта, который когда-то служил животному орудием против хищников и в борьбе за самку, а также инструментом для добычи пищи – ими выкорчевывали корни рас­тений или раскапывали снег. По останкам бивней ученым удалось вычислить, что именно по этим причинам костные выросты животных часто имели трещины и сколы, а также стирались по наружному краю.

Известно, что бивни у мамонтов росли в течение всей жизни, их длина у взрослых самцов достигала четырех метров. Максимальная масса каждого была равна 115–120 кг. При таких бивнях рост животного мог быть порядка четырех с половиной метров, а общая масса тела равнялась пяти тоннам. Самки мамонта были значительно меньше, и их бивни были практически прямыми, достигали в длину двух метров.

По словам Инары Абушеменовой, при обнаружении этот мощный бивень светло-бежевого цвета был сломан и сильно крошился. Но все же реставраторам удалось собрать воедино то, что осталось. В результате нынешний музейный экс­понат состоит из шести кусков цилинд­рической формы. Первичная документация по нему отсутствует. Но известно, что бивень нашли в песках пустыни Мойынкум в райо­не золоторудного месторождения «Акбакай». Он имеет среднюю сохранность, его длина составляет два метра, а диаметр в зависимости от участка окаменелости варьируется от 2,5 до 7 см.

На соседнем стеллаже покоится позвоночная кость древнего хоботного. Ее высота равна 18,5 см, а диаметр – 17 см.

– Кость имеет серый цвет. Под воздействием времени она приоб­рела повышенную пористость, – продолжила экскурсию заведующая отделом обеспечения научно-исследовательских работ Лаура Байтурсинова. – Первичная документация, как и в случае с бивнем, к сожалению, отсутствует. В отчете Центрального музея Казахстана за 1938 год, подписанном известным археологом Геронимом Пацевичем, упоминается, что эту кость обнаружил историк-востоковед и археолог, профессор Михаил Массон.

Им же найден сломанный зуб этого шерстистого гиганта. По информации сотрудников музея, его высота составляет 17 см, ширина – 12,5 см. Для сравнения: этот зуб с ладонь взрослого человека и чуть меньше самого большого известного науке за всю историю планеты зуба (19 см) ископаемой акулы – мегалодона. Находка с наружной части имеет темно-коричневый цвет. Из-за влияния времени и различных внешних факторов зуб мамонта начал расслаиваться и разбился на две части.

В экспозиции музея находится еще одна часть скелета крупного животного.

– Кость относится к эпохе па­леолита, – отметила Лаура Байтурсинова. – Ее размеры: 16,7 сантиметра на 20,2 сантиметра. Края несколько деформированы. Артефакт в Шуском районе области случайно обнаружил гражданин А. Сандыбек. К сожалению, полное имя не указано. Известно, что он передал находку музею 27 июня 2006 года. Форма кости крупного животного, если смотреть снизу вверх, похожа на поднимающийся пик. А нижняя часть выглядит как сложенные линии. Поскольку она хранилась в недрах земли многие столетия, кость превратилась в камень и стала тяжелой. Самая высокая часть кости заостренная, с полым отверс­тием на конце. Кому именно она принадлежала, точно неизвестно.

В коллекции музея можно также увидеть два фрагмента очень старых и уже окаменевших деревьев. Поскольку их возраст не установлен, можно предположить, что они вполне могли быть современниками древних колоссов с хоботами.

Первый экспонат – это ствол длиной чуть более полуметра и диаметром 29 см. Порода серого цвета с ярко выраженными годовыми кольцами и рельефом коры неизвестна. Кусок дерева найден неким гражданином В. Садчиновым в карьере села Ушарал Таласского района.

Второй экспонат найден на правом берегу реки Или и доставлен сначала в Центральный музей страны в 1937 году работником общества изучения Казахстана товарищем Летниковым, а затем спустя время передан в областной музей. Это также часть ствола окаменевшего дерева, которая достаточно хорошо сохранилась, несмотря на свой, по-видимому, солидный возраст.