Здесь вас поймут

Сегодня уверенное владение и государственным языком, и русским очень облегчает работу с населением специалистов отдела занятости и социальных программ Уральска.

– Всех, кто обратился к нам за помощью, мы должны выслушать, дать компетентный ответ. А если по стандартам человеку не положено пособие, важно поддержать его словом. Мне найти подход к человеку во многом помогает умение свободно говорить на двух языках, – рассказывает заведующая отделом назначения пособий уральского собеса Анжела Горбунова. – И если женщина пришла к нам со слезами, а ушла успокоенной, с улыбкой, это тоже хороший результат нашей работы.

Анжела родилась в интернациональной семье в селе Жанабулак Акжаикского района.

– Мой папа, Василий Михайлович, родился и всю жизнь прожил в этом селе. Мама, Майра Базарбаевна, из села Владимировка. Родители мамы рано умерли, и она с братьями и сестрами воспитывалась в детском доме, где говорили на русском языке. Когда старшая сестра Юлия пошла в школу, в русском классе был недобор, его закрыли. Новую программу ей пришлось срочно наверстывать. С сестрой за компанию я учила стишки и алфавит, – вспоминает она. – Могла рассказать четверостишия, а смысла сказанного еще не понимала. Любовь к стихам прививал и дед Михаил. Благодаря ему до сих пор в памяти произведения многих русских классиков. Меня записали в первый класс с казахским языком обучения. В то время много славянских русскоговорящих семей переезжали в город. И дети тех, кто оставался, активно учили государственный язык в школе. Сегодня, думаю, каждый житель района если не говорит, то хорошо понимает по-казахски.

Моя собеседница до сих пор благодарит учителя казахского языка и литературы Жайнагуль Орынбасаркызы, которая вела предметы с 5-го по 11-й класс.

– Педагог влюбила нас в свой предмет, мы многому у нее научились. С ее подачи все прочитали «Слова назидания» Абая. Глубину мысли сказанного философом понимаешь только с возрастом. Недавно гуляли с дочкой, купили эту книгу. В школе мне больше нравились физика и математика, но казахский знала на отлично. Часто участвовала в конкурсах. Я училась в пятом или шестом классе, когда на районном конкурсе нужно было рассказать стихотворение нашего земляка Кадыра Мырза Али. Выучила «Қазақ осы», оно стало одним из любимых. В конце прошлого года на мероприятии, направленном на расширение сферы использования государственного языка, рассказала это стихотворение по памяти.

К окончанию школы русский стал заметно сдавать. Наверстывать упущенное пришлось в университете. В группе с казахским языком обучения по специальности «международные отношения», где числились 11 студентов, Анжела была единственной славянкой. Но в то время вся учебная литература была на русском языке. Для выполнения заданий огромные блоки приходилось читать, усваи­вать, переводить. Бакалавриат окончила с крас­ным дипломом. Потом получила еще одно высшее образование – финансовое. Детская мечта стать дипломатом осталась в прошлом. Хотя навыки этой профессии, равно как и владение двумя языками, ежедневно, на протяжении семи лет помогают в работе госслужащего.

– Двуязычие – это специфика текущего момента развития нашего полиэтничного общества, – считает Анжела Васильевна. – Сегодня к нам в отдел обращаются и казахи, не знающие родной язык, и русские, понимаю­щие только қазақша. Есть те, кто принципиально желает получить услугу только на государственном языке. Приходится «сдавать экзамены» экспромтом. Когда проходишь личные испытания на знание языка, человек открывается, меняет настрой. Мы понимаем, что пришедшие за адресной социальной помощью испытывают определенные трудности, поэтому иногда могут быть негативно настрое­ны в адрес госслужащего. Также, я думаю, нет смысла требовать высокого уровня знаний государственного языка от старшего поколения, так как его представители родились и выросли в другой стране. Например, моя мама освоила родной казахский уже взрослой, но лишь на бытовом уровне. К сожалению, ей трудно познать всю красоту литературного языка. Сейчас позиция каждого гражданина нашей страны должна основываться на том, что мы расширяем сферу применения государственного языка и не попрекаем тех, кто пока его не знает. Если я кому-то помогу в обучении, это будет и мое достижение. И так должен вести себя каждый гражданин, уважающий себя, свою страну, считающий себя патриотом. Я не чувствую никаких языковых барьеров, но и мои познания не стоят на месте. Ежедневное общение, заполнение документов, работа с нормативно-правовыми актами – все это способствует постоянному расширению словарного запаса.

Дочка Анжелы Васильевны – Алуа – учится в пятом классе казахской школы. Поначалу приходилось трудно, хотя была база – детский сад с казахским языком обучения. Сын Хаким также обязательно пойдет в казахскую школу.

Согласно социологическому исследованию прошлого года, 86% населения ЗКО владеет государственным языком, что выше республиканского показателя. По итогам третьего квартала 2024 года удельный вес документооборота на госязыке составил 97,5%. «Казтест», который в прошлом году прошли 980 человек, показал, что 62% госслужащих и 38% сотрудников организаций, оказывающих госуслуги, владеют казахским выше среднего уровня. Бесплатные курсы по изучению государственного языка прошли 700 западноказахстанцев. На сегодня 80% воспитанников детских садов региона получают образование на казахском языке.