Здесь витает дух Ахмета Жубанова

В честь юбилея школа, которая носит имя выдающегося композитора, дала грандиозный концерт в Almaty Theatrе.

Его ждали многие любители музыки. Одной из них была легенда школы им. А. К. Жубанова – учитель литературы Каусария Жанбировна Ажгалиева. Она работала там со дня ее основания, но 80-летний педагог не дождалась концерта – за неделю до него она ушла из жизни...

Ученический оркестр, где самым младшим оркестрантам было по 9 лет, а старшеклассникам – по 16–17, играл сложные произведения («Махамбет» Нургисы Тлендиева, «Карлыгаш» Ахмета Жубанова, «Сарыарка» Курмангазы, «Баскское каприччио» Пабло де Сарасате, «Самсон и Далила» Сен-Санса) столь профессионально и слаженно, что казалось, будто бы играет один человек. Неистово аплодирующая публика не хотела отпускать юных музыкантов. Под видео фрагмента концерта, появившимся в соцсетях, слушатели тоже не скупились на похвалы: «Браво!», «Грандиозно!», «Пробирает до слез!»

История основания этой музыкальной школы-интерната общеизвестна. Музыковед и композитор Ахмет Жубанов, встречая во время научных экспедиций в аульные глубинки Казахстана музыкально одаренных детей, всегда сожалел, что им негде учиться. Нургисе Тлендиеву в этом смыс­ле повезло. В ауле Шиликемер (ныне село Нургисы Тлендиева Илийского района Алматинской области) Жубанов вдруг услышал доносившиеся откуда-то сверху звуки виртуозной игры на домб­ре. Он поднял голову и увидел на крыше одного из домов мальчишку с инструментом в руках.

В то время Государственный народный оркестр им. Курмангазы уже был создан, и Жубанов повсюду искал таланты. И именитый музыкант, конечно же, сделал все, чтобы одаренный мальчик попал туда. По прошест­вии многих десятилетий Нургиса Тлендиев создал еще один оркестр – «Отрар сазы», а тогда, в 1933-м, чтобы он мог играть во взрослом коллективе, восьмилетнему мальчику приписали два года.

Мечта академика Жубанова об открытии музыкальной школы-интерната для детей осущест­вилась лишь в 1964 году. Первым директором стал его ученик Туркестан Узбеков. В 1968-м, после смерти Ахмета Жубанова, школе дали его имя.

Продолжая дело учителя, Узбеков каждый год создавал комиссии из педагогов школы, которые выезжали в разные регионы страны, устраивали прослушивания для детей.

– Мои родители, габоистка Айгуль Габдуллина и баянист Бауыржан Сембаев, попали в эту школу именно так, – рассказывает выпускница, а ныне преподаватель музыкальной школы-интерната, музыковед Мерей Сембай. – Пос­ле ее окончания мама поступила в Академию имени Гнесиных, а потом вернулась в родную школу, где работает уже 40 лет, 10 из них – заместителем директора по музыкальной части.

Сегодня многие из преподавателей – выпускники этой школы, но когда она открылась, ощущалась острая нехватка кадров, поэтому приглашали педагогов разных национальностей из филармонии, консерватории, музыкального училища. Они зачастую не знали языка, на котором говорили их воспитанники, и тем не менее школа состоялась. Среди ее выпускников – известная певица Толкын Забирова, композиторы Адиль Бестыбаев, Беимбет Демеу, Серикжан и Алиби Абдинуровы, Адильжан Толукпаев, который переложил народную песню «Япурай» для фортепиа­но так, что председатель жюри международного конкурса юных пианистов Astana Piano Passion Денис Мацуев включил ее в обязательную программу для конкурсантов из разных стран.

– Одаренные от природы и, как говорится, не испорченные урбанизацией эти дети наверняка никогда не выбрались бы из отдаленных аулов и полустанков, если бы академик Жубанов не создал школу, где их учили музыке лучшие педагоги респуб­лики, – рассказывает много лет проработавший в этой школе дирижер Юрий Дороховский. – В одной из стран СНГ, куда нас пригласил с концертным турне Глава государства, произошел показательный случай.

– «Ну что там этот Казахстан может?..» – было написано на лицах хозяев. Вначале они вывели свой ансамбль скрипачей. Музыканты сыграли два произведения, снисходительно посматривая на нас. Потом начали играть мы – и все были потрясены: «Если бы мы не слышали сами, никогда бы не поверили, что дети вообще так могут играть! Это не просто профессионализм, это высочайшая духовность и проникновенность». Эта фраза звучит, кстати, везде. В том числе и в Европе, – заключил маэстро.

Многие выпускники школы впоследствии стали ведущими музыкантами известных европейских и американских музыкальных коллективов.

– Учиться в этой школе всегда было сложно, потому что требования были очень высокие, – говорит Мерей Сембай. – Чтобы стать музыковедом, надо было проштудировать всю мировую художественную литературу, так как опера основана на сюжетах, взятых из нее. К примеру, мой педагог Ербол Калиакбарович Кабдуллин, выпускник Московской консерватории, также окончивший школу имени Ахмета Жубанова, начинал урок с вопса: а читала ли я Шекспира или Проспера Мериме?

К сожалению, сейчас традиции, заложенные Ахметом Жубановым, начинают постепенно теряться. Последнее время из-за того, что желающих учиться в этой школе много, ежегодные выезды в регионы прекратились. Со слов ветеранов школы, последний раз детей из отдаленных регионов привозили лет десять назад. Сейчас берут только тех, кто приходит сам на экзамен. Это в основном дети из Алматинской области. К тому же ужесточены требования: поступающим нужно знать азы музыкальной грамоты. И это разрушает главную идею, заложенную Ахметом Жубановым: дать возможность одаренным детям из глубинки получить музыкальное образование, чтобы затем вырастить из них национальную интеллигенцию.

Большой проблемой для школы оказалось то, что на какое-то время она теряла свой республиканский статус и была городской. Детей из регионов в тот период пришлось отправить по домам. Сейчас ситуация потихоньку выправляется: статус вернули, Министерство культуры и информации закупило инструменты. Но вопросов еще много. Так, здание, где витает дух самого Ахмета Жубанова, за 60 лет обветшало и требует капитального ремонта и расширения: классов не хватает, поэтому занятия приходится проводить даже в музее.