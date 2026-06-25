Аида Балаева поздравила журналистов с профессиональным праздником

Культура,Масс-медиа
Дана Аменова
специальный корреспондент

От имени Главы государства в Астане наградили представителей отечественных СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

28 июня в Казахстане отметят День работников средств массовой информации. В преддверии профессионального праздника в Астане состоялась торжественная церемония вручения государственных наград работникам медиасферы

Указом Президента Касым-Жомарта Токаева государственными наградами были отмечены журналисты, редакторы, продюсеры, телеведущие, фотокорреспонденты и ветераны отечественной журналистики, внесшие значительный вклад в развитие информационной сферы страны.

Часть наград вручил Глава государства лично на церемонии в Акорде. От имени Президента награды работникам средств массовой информации вручила также заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

Поздравляя представителей СМИ, Аида Балаева процитировала Главу государства:

«Сегодня Президент Казахстана вручил Государственные награды ветеранам средств массовой информации и молодым журналистам. В связи с этим, хочу процитировать один фрагмент из выступления Президента. Считаю, что эти слова являются высокой оценкой работы всей нашей отрасли: «Безусловно, этот профессиональный праздник имеет особое значение в жизни страны. Главное призвание журналистов – информировать общество, отражать чаяния и помыслы людей. Вы поднимаете самые насущные вопросы, волнующие народ, и преданно служите его интересам. В эпоху передовых глобальных технологий на прессу возлагается благородная миссия по обеспечению населения оперативной, качественной и достоверной информацией, объективной аналитикой. Государство высоко ценит вашу неустанную деятельность во благо страны. Я как Президент сегодня хочу выразить признательность всем представителям медиасферы», – отметил Глава государства. Действительно, за последние годы в нашей стране были реализованы масштабные политические реформы. И роль средств массовой информации в этом процессе была исключительно важной. Успешная реализация государственных инициатив, программ и специальных проектов во многом зависит от поддержки общества. А вы выполняете важнейшую миссию, являясь золотым мостом между государством, властью и обществом», – сказала вице-премьер.

В стране продолжается системная модернизация и самой отрасли. Так, в 2023 году был принят Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», направленный на регулирование деятельности цифровых платформ и развитие прозрачного рынка интернет-рекламы. В июне 2024 года вступил в силу Закон «О масс-медиа», который создал современные правовые условия для развития отрасли и укрепления гарантий свободы слова.



В Новой Конституции, которая вступит в силу 1 июля текущего года, укрепили гарантии свободы слова, права на информацию и защиты персональных данных, заложив основу для развития открытого и ответственного информационного пространства.

Сегодня в республике зарегистрировано 5 303 СМИ, в том числе 3 181 периодическое печатное издание, 253 телеканала, 97 радиостанций, а также 1 457 информационных агентств и сетевых изданий.

В честь профессионального праздника были вручены следующие награды: орден «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», нагрудный знак «Ақпарат саласының үздігі». Также ряд работников был удостоен почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

#праздник #СМИ #журналисты #Аида Балаева #МКИ

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Мост избавил от заторов
Экологично и надежно
Большое обновление
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Чистая вода для села
Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Мастер слова
В Астане проходит чемпионат по судомоделизму
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта
Португалия побеждает, а Англия буксует
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства
Ученый, идущий в ногу со временем
Главное – выдержка
Сын своей земли
Ставка требует баланса
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Когда спадет жара в Казахстане
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Республиканский медиафорум для пресс-секретарей прошел в Ас…
Величественная «Аида» украсит фестиваль «Опералия» в Астане
Голос памяти
Алаколь встречает гостей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]