Аида Балаева поздравила журналистов с профессиональным праздником

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28 июня в Казахстане отметят День работников средств массовой информации. В преддверии профессионального праздника в Астане состоялась торжественная церемония вручения государственных наград работникам медиасферы

Указом Президента Касым-Жомарта Токаева государственными наградами были отмечены журналисты, редакторы, продюсеры, телеведущие, фотокорреспонденты и ветераны отечественной журналистики, внесшие значительный вклад в развитие информационной сферы страны.



Часть наград вручил Глава государства лично на церемонии в Акорде. От имени Президента награды работникам средств массовой информации вручила также заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.



Поздравляя представителей СМИ, Аида Балаева процитировала Главу государства:

«Сегодня Президент Казахстана вручил Государственные награды ветеранам средств массовой информации и молодым журналистам. В связи с этим, хочу процитировать один фрагмент из выступления Президента. Считаю, что эти слова являются высокой оценкой работы всей нашей отрасли: «Безусловно, этот профессиональный праздник имеет особое значение в жизни страны. Главное призвание журналистов – информировать общество, отражать чаяния и помыслы людей. Вы поднимаете самые насущные вопросы, волнующие народ, и преданно служите его интересам. В эпоху передовых глобальных технологий на прессу возлагается благородная миссия по обеспечению населения оперативной, качественной и достоверной информацией, объективной аналитикой. Государство высоко ценит вашу неустанную деятельность во благо страны. Я как Президент сегодня хочу выразить признательность всем представителям медиасферы», – отметил Глава государства. Действительно, за последние годы в нашей стране были реализованы масштабные политические реформы. И роль средств массовой информации в этом процессе была исключительно важной. Успешная реализация государственных инициатив, программ и специальных проектов во многом зависит от поддержки общества. А вы выполняете важнейшую миссию, являясь золотым мостом между государством, властью и обществом», – сказала вице-премьер.

В стране продолжается системная модернизация и самой отрасли. Так, в 2023 году был принят Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», направленный на регулирование деятельности цифровых платформ и развитие прозрачного рынка интернет-рекламы. В июне 2024 года вступил в силу Закон «О масс-медиа», который создал современные правовые условия для развития отрасли и укрепления гарантий свободы слова.





В Новой Конституции, которая вступит в силу 1 июля текущего года, укрепили гарантии свободы слова, права на информацию и защиты персональных данных, заложив основу для развития открытого и ответственного информационного пространства.



Сегодня в республике зарегистрировано 5 303 СМИ, в том числе 3 181 периодическое печатное издание, 253 телеканала, 97 радиостанций, а также 1 457 информационных агентств и сетевых изданий.



В честь профессионального праздника были вручены следующие награды: орден «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», нагрудный знак «Ақпарат саласының үздігі». Также ряд работников был удостоен почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».