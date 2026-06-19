Голос памяти

Творческий вечер стал данью памяти легендарному исполнителю, внесшему неоценимый вклад в становление и развитие профессионального казахского вокального искусства. За свою жизнь Манарбек Ержанов создал более 150 песен и кюев, среди которых по своим художественным достоинствам особо выделяются такие произведения, как «Би күйі», «Аққу», «Жетісу», «Амангелді», «Бақыт жыры», «Қуанамын», «Шегенің термесі». Будучи продолжателем традиций Биржана-сала и Акана серэ, он обогатил классическое музыкальное наследие казахского народа новыми темами и сюжетами, отражающими бурные социальные изменения XX века.

Концертная программа была выстроена в форме повествования о жизненном и творческом пути мастера. Со сцены прозвучали жемчужины традиционного казахского песенного искусства, сочинения народных композиторов, а также произведения из богатого творческого наследия Манарбека Ержанова. Исполненные композиции позволили зрителям прикоснуться к духовному миру выдающегося артиста, глубже осмыслить его роль в сохранении и развитии традиций национальной классики.

В юбилейном концерте приняли участие заслуженные деятели РК Ерлан Рыскали, Кумарбек Калкатаев, Медет Салыков, Нурболат Арзамас­улы, обладательница ордена «Құрмет» Клара Толенбаева, известный кюйши Кайрат Айтбаев, коллектив Казахского государственного фольклорного ансамбля Astana sazy и другие исполнители.

Бурных аплодисментов удостоились выступления артистов Национального центра искусств «Халық қазынасы», представивших произведения, вошедшие в золотой фонд казахской музыкальной культуры. Хорошо запомнились публике и сценические номера Нурболата Тапалова и Берика Омарова, исполнивших известные народные пес­ни, которые на протяжении десятилетий бережно передаются из поколения в поколение. А выразительное звучание национальных инструментов придало вечеру особую атмосферу, позволило в полной мере раскрыть богатство и многогранность казахского искусства.