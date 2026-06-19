Голос памяти

Культура
Павел Ильин

На сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоялся юбилейный концерт «Сайра бұлбұл», приуроченный к 125-летию со дня рождения выдающегося представителя казахского музыкального искусства, народного артиста Казахской ССР Манарбека Ержанова.

фото пресс-службы «Қазақконцерт»

Творческий вечер стал данью памяти легендарному исполнителю, внесшему неоценимый вклад в становление и развитие профессионального казахского вокального искусства. За свою жизнь Манарбек Ержанов создал более 150 песен и кюев, среди которых по своим художественным достоинствам особо выделяются такие произведения, как «Би күйі», «Аққу», «Жетісу», «Амангелді», «Бақыт жыры», «Қуанамын», «Шегенің термесі». Будучи продолжателем традиций Биржана-сала и Акана серэ, он обогатил классическое музыкальное наследие казахского народа новыми темами и сюжетами, отражающими бурные социальные изменения XX века.

Концертная программа была выстроена в форме повествования о жизненном и творческом пути мастера. Со сцены прозвучали жемчужины традиционного казахского песенного искусства, сочинения народных композиторов, а также произведения из богатого творческого наследия Манарбека Ержанова. Исполненные композиции позволили зрителям прикоснуться к духовному миру выдающегося артиста, глубже осмыслить его роль в сохранении и развитии традиций национальной классики.

В юбилейном концерте приняли участие заслуженные деятели РК Ерлан Рыскали, Кумарбек Калкатаев, Медет Салыков, Нурболат Арзамас­улы, обладательница ордена «Құрмет» Клара Толенбаева, известный кюйши Кайрат Айтбаев, коллектив Казахского государственного фольклорного ансамбля Astana sazy и другие исполнители.

Бурных аплодисментов удостоились выступления артистов Национального центра искусств «Халық қазынасы», представивших произведения, вошедшие в золотой фонд казахской музыкальной культуры. Хорошо запомнились публике и сценические номера Нурболата Тапалова и Берика Омарова, исполнивших известные народные пес­ни, которые на протяжении десятилетий бережно передаются из поколения в поколение. А выразительное звучание национальных инструментов придало вечеру особую атмосферу, позволило в полной мере раскрыть богатство и многогранность казахского искусства.

#концерт #Қазақконцерт #Сайра бұлбұл

Популярное

Все
Экологично и надежно
Мост избавил от заторов
Ученый, идущий в ногу со временем
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Сын своей земли
Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Код обновления
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Ставка требует баланса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам        газоснабжения и электроэнергетики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития  машиностроения  и  транспорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Самый действенный метод воспитания
Когда спадет жара в Казахстане
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Премьеру спектакля по знаменитому роману «Кровь и пот» гото…
Вновь обнаруженная рукопись Моцарта впервые исполняется во …
В Карагандинской области обнаружили захоронения эпохи бронз…
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]