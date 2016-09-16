​Здоровье – категория стратегическая

Физическое благополучие нации – стратегическая задача государства. Медицинские работники страны нацелены на то, чтобы население получало полную и квалифицированную медпомощь, а число заболеваний снижалось. Об этом беседа с руководителем управления здравоохранения области Нурланом КАСИМОВЫМ.

– Нурлан Каукенович, уже пятый год, как вы руководите здравоохранением области. С чего начали реформирование своего ведомства?

– Об этом я могу говорить подробно и долго. Работа ведется по всем направлениям. Но очень большое внимание мы уделяем оказанию экстренной помощи. В медицине существует правило «золотого часа» – время, в течение которого оказанная помощь дает максимальный результат. И параллельно решали проблемы наших «болевых точек», о чем скажу позже.

Взявшись за скорую помощь населению, мы обновили транспорт не только в городах области, но и на селе. Причем, учитывая наши расстояния, степные дороги и снежные зимы, эти реанимационные машины с высокой проходимостью заказывали специально. С 2011 года поэтапно стали внедрять GPS-мониторинг передвижения санитарного транспорта области. В настоящее время все санитарные автомобили области оснащены навигационной системой с цент­ральным пультом управления в областной станции.

С внедрением в работу системы GPS появилась возможность сократить время прибытия на место вызова, обеспечить эффективную маршрутизацию, осуществлять контроль расхода горюче-смазочных материалов, своевременно оказывать помощь пострадавшим на трассах области.

Внедрена автоматизированная система управления (АСУ), благодаря которой повысилась эффективность работы диспетчеров оперативных служб, сократилось время на этапе регистрации вызова.

Сегодня бригады скорой помощи области оснащены не только необходимым медоборудованием, но и планшетами с выходом в Интернет. В частности, с лета прошлого года в работу станции внедрен метод дистанционной ЭКГ. Причем расшифровку кардиограммы в режиме Интернета могут проконтролировать более опытные врачи головного офиса. Эффект от этого новшества таков. Бригады, в которых имеется кардиометр, в среднем на шесть минут быстрее выполняют вызовы к больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что положительно влияет на оперативность работы.

Я скажу вот еще о чем. Областная служба скорой помощи, которая скоро объединит все экстренные медицинские ведомства региона и будет иметь общий оперативно-диспетчерский центр и базу данных на пациентов, взяла на себя и обучение медработников своего и других ведомств. Для этого с октяб­ря 2011 года на станции работает учебный центр по непрерывному профессиональному образованию медицинских работников службы скорой помощи области и подготовке парамедиков. Результатом этого обучения стали снижение случаев смерти на догоспитальном этапе и повышение числа успешных реанимаций на догоспитальном этапе.

– Во многих докладах вашего министерства Павлодарская область фигурирует как регион с повышенными сердечно-сосудистыми, онкологическими и еще рядом других заболеваний. Как медикам вашего управления действовать в этой ситуации?

– Я уже сказал, что мы параллельно с оперативной медициной работаем и в других направлениях. Примером этому может стать создания у нас межрегионального кардиохирургического центра с современным оборудованием и высокопрофессиональными специа­листами. Здесь операции делают не только взрослым, но и маленьким детям. Что снизило общее число смертельных случаев. Но мы не остановились на этом, а создали целый кардиологический кластер, в который вошли центры кардиологии, кардиохирургии, реабилитационное отделение и поликлиника. Создан регистр кардиологических больных, то есть у нас в единый «узел» завязаны все медработники и пациенты. Это позволяет эффективно использовать персонал, лечебные процессы, иметь общую базу данных пациентов. Здесь также идет процесс совершенствования структуры.

Скажу еще вот о чем. На протяжении последних пяти лет в рамках реализации программы «Саламатты Казахстан» в области для снижения смертности от болезней системы кровообращения проведены сле­дующие мероприятия: создан Центр чрескожного коронарного вмешательства; отработан алгоритм действий специалистов области при остром коронарном синдроме в пределах «золотого часа», открыты три инсультных центра в Павлодаре и Экибастузе. В результате показатель смертности от болезней системы кровообращения по итогам 2015 года в сравнении с показателем 2010 года снижен на 55,9%, то есть с 600,59 на 100 тыс. населения в 2010 году до 265,0.

А взять заболеваемость туберкулезом. Здесь мы тоже навели порядок, и число больных ощутимо снизилось. Мы взяли и проверили все туббольницы региона. Оказалось, что в сельской местности все пациенты с различными формами заболевания находятся вместе, более или менее свободно покидают лечебные учреждения. Поэтому мы сократили все районные туберкулезные больницы, перевели больных в городские медучреждения, «рассортировали» больных по профилям заболевания. А больных для принудительного лечения определили в одном пригородном медучреждении. И через некоторое время уровень заболеваемости населения туберкулезом, благодаря нашим профилактическим мероприятиям, пошел на спад.

Теперь скажу про онкологию. Сегодня у нас реализуется большая программа по раннему выявлению заболеваний и эффективному лечению пациентов. Но областной онкологический диспансер, который несколько десятилетий назад был втиснут в одно из общежитий Павлодара, уже не удовлетворяет требованиям современной медицины. Поэтому акимат области «пробил» строительство в 2017 году онкодиспансера на 200 коек и поликлиники на 100 посещений. Это очень важное решение, так как на начало 2016 года в данном медучреждении на учете состояли более 10 000 больных и ежегодно регист­рируются свыше 2 000 впервые заболевших.

…Положительным моментом в нашей работе является и то, что в регионе планомерно возводятся медучреждения, как в городе, так и на селе. За период реализации госпрограммы «Саламатты Казахстан» построены 19 объектов здравоохранения. Введены в эксплуатацию две городские и одна районная поликлиника, кардиохирургический центр в Павлодаре, 14 врачебных амбулаторий в сельской местности. В 2015 году завершено строительство нового корпуса областного перинатального центра. Строительство объектов медицины в регионе продолжается. Причем упор делается на государственно-частное партнерство. Примером этому стало открытие в Павлодаре на средства инвестора Центра нефрологии и эфферентной терапии на 25 гемодиализных койко-мест. Это – лучшее медучреждение республики. В рамках ГЧП со стороны акимата области был выделен земельный участок с коммуникациями под строительство, проложены дороги и обеспечено предоставление государственного заказа на гемодиализные услуги. А в итоге выиграли пациенты и медицина. Сегодня рассматриваются еще несколько подобных проектов.

– Нурлан Каукенович, можно построить десятки различных современных центров медицины, но когда в поликлиниках очереди и к врачам узкой специализации – не попасть на прием, то людей трудно убедить в том, что наша медицина – на высоте. Тем более что не хватает врачей.

– Вы во многом правы. В рамках новой государственной программы «Денсаулык» акцент в здравоохра­нении делается на работу сети первичной медико-санитарной помощи. И это тоже одно из главных направлений нашей работы. Проа­нализировав работу поликлиник, мы начали реформирование с их регистратур. Теперь не надо выстаивать в длинных очередях, когда можно заранее записаться по телефону (на одном номере несколько аппаратов связи) или по Интернету. Далее мы упорядочили поток больных. Вспомните картины с ежегодными вспышками ОРЗ. Все стремятся попасть на прием к врачу. А зачем, когда тот же парацетамол выпишет медсестра? Подобное – и, к примеру, у эндокринолога или хирурга. В первом случае медработник среднего звена выдаст пациенту требуемые рецепты на лекарства, а во втором – его коллега сделает укол или перевязку без вмешательства врача. Поэтому мы, разгружая врачебный корпус, укрепляем институт медсестер, делегируя им некоторые врачебные функции. Более того, наш Павлодарский медицинский колледж первым в республике получил статус высшего медколледжа, и его выпускники – медсестры – будут иметь высшее медицинское сестринское образование.

И вот здесь мы подошли к вопросу о нехватке у нас в стране медиков. Скажу, что это не совсем так. По количеству врачей на душу населения мы не уступаем большинству зарубежных стран. Просто там их рационально используют. То, что требует опыта и вмешательства специалиста высшего образования, он выполняет, а остальное – работа медиков среднего звена. Когда мы полностью перейдем на такую «технологию», то не будем говорить о нехватке врачей. И здесь, пользуясь случаем, я бы хотел сказать вот о чем. Сегодня и в медучреждениях, и в прессе стало «признаком хорошего тона» ругать медперсонал, зачастую не отдавая отчета своим словам. Я не отрицаю, что среди моих коллег есть люди, которые допускают профессиональные ошибки или нетактично повели себя с пациентом. Но только в нашей области медики за год обслуживают более 500 тысяч человек, многих – по нескольку раз и успешно. Так неужели несколько негативных фактов перечеркивают работу свыше 2 000 врачей и более 5 500 средних медицинских работников?

…Мы воспринимаем критику и исправляем недоработки. Фактически нам нельзя и некогда обижаться – пациент ждет помощи, а система здравоохранения – дальнейшей модернизации.