Здоровье превыше всего

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Наталья Денисова

В многопрофильной
больнице Байконыра откроют центр гемодиализа.
Это единственное казахстанское медучреждение в городе.

– С 2016 года в Байконыре работает открытая казахстанской стороной многопрофильная больница на 105 коек, из них 65 – дневной стационар, – рассказал заместитель акима области, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай. – Всего же за больницей закреплено 42 949 местных жителей с казахстанским гражданством. Проводится работа по обновлению материально-технической базы лечебного учреждения, гражданам Казахстана оказываются все виды медицинских услуг. В настоящее время ведется работа, направленная на открытие в многопрофильной больнице Байконыра центра гемодиализа, запустить его планируется уже в первом квартале текущего года.

Кайрат Нуртай отметил, что удалось привлечь в многопрофильную больницу Байконыра врачебных специалистов, обеспечивая их сразу же при поступлении на работу комфортным жильем.

– В 2022 году на работу в это лечебное учреждение приняты 112 человек, 15 врачей получили служебные квартиры в новых домах – сказал он.

К слову, за 2022 год в Кызылординской области открыто много новых медобъек­тов, значительно облегчивших задачу сохранения здоровья граждан. В поселке Айтеке би Казалинского района региона сдано в эксплуатацию новое здание районной поликлиники на 250 посещений. На строительство лечебно-профилактического учреждения, которое сейчас обслуживает более 80 тыс. жителей, из республиканского бюджета выделялось 2,3 млрд тенге.

В марте 2022 года в отдаленных аулах Тастубек Аральского и Жубан Казалинского районов открыты медицинские пункты. Открыта сельская врачебная амбулатория в ауле Тан Жалагашского района области, на строительство которой в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» ушло 140 млн тенге госсредств.

Пополнился у медиков Кызылординской области и актив медоборудования. За счет трансфертов общего назначения в 2022 году в здравоохранение региона было направлено более миллиарда 523 миллионов тенге. И 536,8 млн тенге пошли на покупку компьютерных томо­графов для Кармакшинской и Шиелийской районных больниц.

Для областной станции скорой медицинской помощи в лизинг приобретено 20 машин скорой медицинской помощи. В планах на ближайшие годы строительство в регионе 12 врачебных амбулаторий, больницы на 40 койко-мест в поселке Саксаульск Аральского района и реконструкция в райцентре Аральск противотуберкулезной больницы. В самой Кызылорде появятся новая онколо­гическая больница и Центр крови.

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