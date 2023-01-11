Здоровье превыше всего Свежий выпуск 11 января 2023 г. 0:00 52 Наталья Денисова В многопрофильной больнице Байконыра откроют центр гемодиализа. Это единственное казахстанское медучреждение в городе. – С 2016 года в Байконыре работает открытая казахстанской стороной многопрофильная больница на 105 коек, из них 65 – дневной стационар, – рассказал заместитель акима области, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай. – Всего же за больницей закреплено 42 949 местных жителей с казахстанским гражданством. Проводится работа по обновлению материально-технической базы лечебного учреждения, гражданам Казахстана оказываются все виды медицинских услуг. В настоящее время ведется работа, направленная на открытие в многопрофильной больнице Байконыра центра гемодиализа, запустить его планируется уже в первом квартале текущего года. Кайрат Нуртай отметил, что удалось привлечь в многопрофильную больницу Байконыра врачебных специалистов, обеспечивая их сразу же при поступлении на работу комфортным жильем. – В 2022 году на работу в это лечебное учреждение приняты 112 человек, 15 врачей получили служебные квартиры в новых домах – сказал он. К слову, за 2022 год в Кызылординской области открыто много новых медобъектов, значительно облегчивших задачу сохранения здоровья граждан. В поселке Айтеке би Казалинского района региона сдано в эксплуатацию новое здание районной поликлиники на 250 посещений. На строительство лечебно-профилактического учреждения, которое сейчас обслуживает более 80 тыс. жителей, из республиканского бюджета выделялось 2,3 млрд тенге. В марте 2022 года в отдаленных аулах Тастубек Аральского и Жубан Казалинского районов открыты медицинские пункты. Открыта сельская врачебная амбулатория в ауле Тан Жалагашского района области, на строительство которой в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» ушло 140 млн тенге госсредств. Пополнился у медиков Кызылординской области и актив медоборудования. За счет трансфертов общего назначения в 2022 году в здравоохранение региона было направлено более миллиарда 523 миллионов тенге. И 536,8 млн тенге пошли на покупку компьютерных томографов для Кармакшинской и Шиелийской районных больниц. Для областной станции скорой медицинской помощи в лизинг приобретено 20 машин скорой медицинской помощи. В планах на ближайшие годы строительство в регионе 12 врачебных амбулаторий, больницы на 40 койко-мест в поселке Саксаульск Аральского района и реконструкция в райцентре Аральск противотуберкулезной больницы. В самой Кызылорде появятся новая онкологическая больница и Центр крови.