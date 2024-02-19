Земельные участки вдоль Каспийского моря незаконно использовали в Мангистау

После вмешательства прокуратуры государству вернули 3,4 тыс. га земли вдоль побережья Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, прокуратура региона выявила факт незаконного предоставления земельного участка площадью 3,4 тыс. га вдоль побережья Каспийского моря частному лицу.

Этот участок, известный как Коса Кендерли, является одной из ключевых достопримечательностей региона, где протяженность залива с юго-востока на северо-запад составляет 23 километра.

В 2007 году участок был продан АО «Мангистаумунайгаз» для строительства оздоровительного комплекса за 3,1 млрд тенге, и в последующем перепродан ТОО «Гелиос» за 3,3 млрд тенге.

— Анализ установил, что эта земля со стороны МИО предоставлена незаконно, в нарушении требований Земельного Кодекса РК. В частности, заседание земельной комиссии не проводилось, также отсутствовал землеустроительный проект на земельный участок. Тем самым, нарушен общий порядок предоставления земельного участка согласно статье 43 Земельного кодекса. На основании акта надзора прокуратуры области, уполномоченный орган внес иск в суд о признании договоров купли-продажи недействительными. По решению экономического суда исковые требования удовлетворены в полном объеме, — подытожили в надзорном органе.

В ведомстве отметили, что кадастровая стоимость земельного участка на сегодня превышает 30 млрд тенге.

Также ранее сообщалось, что за неосвоение земель государству возвращены 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га. Общая кадастровая стоимость вовращенных участков – 1,1 млрд тенге.