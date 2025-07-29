фото Багдата Есжанова

Сложным выдался нынешний вегетативный сезон для рисоводов и других производителей аграрной продукции Приаралья. Испепеляющий летний зной, отсутствие осадков и маловодье вынудили фермеров обратиться за поддержкой в отраслевые министерства – водных ресурсов и ирригации и по чрезвычайным ситуациям.

Ознакомиться с состоянием орошаемых посевных площадей в регион с рабочей поездкой прибыл министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Глава ведомства на месте изучил водохозяйственные условия и прохождение вегетационного периода. Так, в сельском округе Сунаката Жанакорганского района он осмотрел рисовые поля, побывал в крестьянских хозяйствах, выращивающих овощи с помощью капельного орошения.

В Жанакорганском районе сельскохозяйственные культуры посея­ны на площади свыше 35 тыс. га. Среди посевов преобладает доля зерновых, озимых и бахчевых культур. Рисовые же поля составляют 7 300 га. По району земледелием занимаются 460 хозяйств, из них 243 выращивают рис.

Министр встретился с аграриями района, выслушал их проблемы и пожелания.

– Внедрение водосберегающих технологий в современных условиях – крайне важная задача при решении проблем, связанных с дефицитом поливной воды, – отметил Нуржан Нуржигитов. – Минис­терство создает все условия для перехода на капельное и дождевальное орошение. Особое внимание уделяется лазерному выравниванию полей. Это метод, который позволяет экономить до трети поливной воды. К примеру, мы исключили требование о том, чтобы субсидии на приоб­ретение лазерного нивелира выплачивались только хозяйствам с посевной площадью не менее 200 гектаров. Благодаря этому хотим добиться 100-процентного применения данной технологии в сельском хозяйстве Казахстана.

Отметим, что в прошлом году благодаря лазерной планировке на 55 тыс. га рисовых полей в Кызылординской области было

сэкономлено 200 млн кубометров воды. Средняя урожайность на этих площадях выросла с 40–55 цент­неров риса с гектара до 70–80 цент­неров.

Жанакорганские фермеры попросили главу ирригационного ведомства установить на межрайонном канале Сунак Ата отдельный шлюз. Министр ответил, что это решение находится в компетенции местных исполнительных органов, министерство же готово помочь с финансированием строительства.

Как сообщил руководитель Жанакорганского производственного участка Кызылординского филиа­ла РГП «Казсушар» Абдимажит Ахметов, для решения проблемы дефицита поливной воды местными хозяйствами смонтировано 39 насосных установок. Сейчас рисовые, овощные и бахчевые поля десяти хозяйств орошаются при помощи 24 насосов.

Напомним: в области для улучшения подачи воды к полям при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации и МЧС осуществлены работы по монтажу переносных насосных установок в ирригационных каналах.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства и земельных отношений, в Приа­ралье со своей спецтехникой, мотопомпами и дренажными насосами прибыли подразделения МЧС из 19 регионов республики. Круглосуточные работы дали эффект – спасатели и ирригаторы из сбросных и коллекторных каналов на поля перекачали уже миллионы кубометров воды.

– Вторичное использование коллекторных вод – это тоже одна из мер для орошения полей в период нехватки влаги для полива, – отметил глава управления Талгат Дуйсебаев. – Нынче на сельхозугодьях в области работают 324 насосных агрегата. Кроме того, в сложный для нас вегетационный период существенную поддержку оказало МЧС, предоставив 25 передвижных насосных установок.

В этом году в Приаралье сельскохозяйственные культуры засеяны на 189,6 тыс. га. Из них 80,9 тыс. га (или 42,6% от общей посевной площади региона) отведено под рис. На остальной же территории нынче выращиваются масличные и кормовые культуры, для роста которых требуется меньше воды, а также картофель, овощи и бахчевые продукты.

В частности, в Шиелийском районе рис посажен на 12 300 га из имеющихся здесь 32 000 га посевных площадей. Рис выращивают 118 из 161 хозяйства района. В настоящее время для полива рисовых полей 24 хозяйственные структуры используют 56 насосных установок.

Как сообщили в областном филиале «Казсушар», с начала вегетационного периода предприятие заключило с агрария­ми 1 015 договоров на подачу поливной воды. На сегодня в регионе орошено 120,2 тыс. га. Забор воды составляет 2 млрд 766 млн кубометров.

– Министр сообщил, что сейчас проблемы с поливной водой испытывают аграрии всего Казахстана, в связи с чем необходим порядок поочередного полива, – отметил Абдимажит Ахметов. – Поэтому рекомендовано в будущем сеять те сельскохозяйственные культуры, которые потребляют мало воды. Тем более что, как предупредил глава отраслевого министерства, за каж­дую каплю будет спрос – недоб­росовестных и расточительных фермеров начнут штрафовать за несоответствие заявленных посевных площадей и видов культур.

Министр воочию увидел, что земледельцы области принимают­ все меры ради спасения урожая – очищают каналы, ставят насосы, поочередно поливают угодья. Вегетационный период риса завершится в Приаралье в середине августа. Рисоводы твердо намерены выйти из сложной ситуации без потерь и убытков.