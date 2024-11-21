Земли почти на 1 млрд тенге вернули государству в СКО

Всего с начала года органами прокуратуры государству возвращены сельскохозяйственные земли общей площадью свыше 49 тысяч га, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру

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«Землепользователи Акжарского, Тайыншинского, Тимирязевского, Уалихановского районов на протяжении длительного времени не использовали по целевому назначению 42 земельных участка сельскохозяйственного назначения», - сообщили в прокуратуре.

Указанные земельные участки возвращены государству и в настоящее время вовлекаются в легальный экономический оборот.

Местные исполнительные органы ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности. Работа в данном направлении продолжается.