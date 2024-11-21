Земли почти на 1 млрд тенге вернули государству в СКО
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Всего с начала года органами прокуратуры государству возвращены сельскохозяйственные земли общей площадью свыше 49 тысяч га, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру
«Землепользователи Акжарского, Тайыншинского, Тимирязевского, Уалихановского районов на протяжении длительного времени не использовали по целевому назначению 42 земельных участка сельскохозяйственного назначения», - сообщили в прокуратуре.
Указанные земельные участки возвращены государству и в настоящее время вовлекаются в легальный экономический оборот.
Местные исполнительные органы ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности. Работа в данном направлении продолжается.