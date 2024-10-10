Землю накроет мощная магнитная буря

В Центре погоды «Фобос» сообщили, что после произошедшей на Солнце вспышки на Землю обрушится мощная магнитная буря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал специалиста центра Михаила Леуса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведущего специалиста Центра погоды, после двух рекордно сильных вспышек на Солнце, которые произошли 2 и 3 октября и практически не вызвали на Земле значительных последствий, вспышка класса Х1,8, наблюдавшаяся утром 9 октября, сопровождалась крупным выбросом плазмы.

«Плазма выброшена точно по линии Солнце – Земля, а геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов. По результатам математического моделирования видно, что данный выброс летит прямо на Землю с очень высокой скоростью, около 1000 км/с, а это означает, что его ранний контакт с Землей произойдет уже сегодня. Плазменное облако обещает быть массивным – во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец», – написал Михаил Леус.

Новые прогнозы, отмечает эксперт, подтверждают предварительные выводы исследователей.

«Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше и продолжительными. Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается сегодня, около полудня, и продлятся магнитные бури с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной, G2-G4, до конца суток пятницы, 11 октября. В субботу магнитные бури продолжатся, но уже менее интенсивными, слабого и среднего уровня, классов G1-2G. И только в воскресенье возмущения геомагнитного поля будут ослабевать и прекращатся», – сообщил специалист.

Он считает, что ожидаемая магнитная буря может стать самой сильной и продолжительной бурей нынешнего года.