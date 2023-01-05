Жалгас Жумагулов вошел в топ-10 бойцов UFC
Спорт
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Казахстанец занял восьмую строчку рейтинга.
Аккаунт D5Kstats опубликовал весьма интересную статистику, собрав рейтинг бойцов UFC по количеству точных ударов ногами в 2022 году, куда также вошел казахстанец Жалгас Жумагулов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
На восьмой строчке данного рейтинга расположился казахстанский боец Жалгас Жумагулов, нанесший 59 точных ударов за 2 боя в ушедшем году.
Отмечается, что в 2022 году Жалгас проиграл оба поединка очень спорными решениями судей — американцам Джеффу Молине и Чарльзу Джонсону.
Лидером в рейтинге является Армен Петросян. За 3 полных боя армянин сумел "накидать" сопернику 117 точных ударов ногами.
Напомним, контракт с UFC Жумагулов подписал 20 февраля 2020 года.