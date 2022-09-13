Фото: primeminister.kz
Правительство , Технологии , Цифровизация
Жалоб много – Премьер о качестве Интернета в Казахстане

Ход реализации Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» рассмотрен на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в рамках нацпроекта по новой методике проведен реинжиниринг 175 бизнес-процессов госуслуг, в результате чего снизился расход бумаги и уровень бюрократии в целом. До 2025 года будет проведен полный реинжиниринг всех 5 тысяч бизнес-процессов. Перевод госуслуг в электронный формат осуществляется в соответствии с планом, на сегодня их доля достигла 94%.

Также реализована возможность получения 9 госуслуг посредством видеосервиса без посещения ЦОНа. До конца года их количество будет доведено до 44. При этом модернизация ЦОНов осуществляется по плану: 8 новых фронт-офисов уже обслуживают население, до 2024 года будет модернизировано 115 центров обслуживания населения.

По единой платформе «Kaznedra» сегодня в тестовом режиме запущен сайт minerals.gov.kz. Уже сейчас недропользователю в личном кабинете доступны 1,5 тыс. электронных отчетов, выведенных на интерактивную карту. Через платформу есть возможность подать заявку на соответствующую лицензию на разведку недр и вести электронную переписку с уполномоченным госорганом.

В рамках цифровизации сфер строительства и транспорта на платформе eQurylys осуществляется процесс контроля строительства 92 республиканских автомобильных дорог.

В сельскохозяйственной отрасли с 1 июля 2022 года запущена новая система субсидирования. В ней имеется вся необходимая для фермеров информация по мерам господдержки, что позволит им сократить расходы на 30% и волокиту с документами в целом.

В сфере топливно-энергетического комплекса введена в эксплуатацию информационная система учета нефти и газового конденсата, к которой подключены все АЗС. Теперь информация о продаже и запасах горючего и иного сырья будет доступна онлайн.

По цифровизации образования одним из важнейших проектов является перевод портфеля учебников в цифровой формат. Из имеющихся 670 печатных учебников 97% переведены в цифровой формат. 100-процентная оцифровка будет достигнута до конца года.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проводимой в рамках нацпроекта работе по повышению конкурентоспособности научной экосистемы.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что реализация нацпроекта должна дать увеличение доли ВВП в IT-сфере до 5% и доли частного софинансирования прикладных научных исследований на уровне не менее 50%. Кроме того, в рамках него реализуется пул проектов, упрощающих получение социальной поддержки.

«Одним из них является недавно запущенный пилотный проект «Цифровая карта семьи». Он позволил охватить более 480 тысяч семей – потенциальных получателей адресной социальной помощи, а также порядка 100 тысяч граждан – получателей пенсионных выплат и пособий. Введение проекта в эксплуатацию планируется до конца текущего года», – сказал Алихан Смаилов.

Также, по его словам, планируется осуществить запуск системы «Социальный кошелек» и платформы «Kaznedra», которая позволит инвесторам в режиме реального времени отслеживать банк данных минеральных ресурсов.

Премьер-министр подчеркнул, что перед Правительством стоят серьезные задачи по повышению результативности научных исследований и их применения в различных секторах экономики, чтобы уйти от практики «исследования ради исследования».

В этой связи, добавил Алихан Смаилов, в последние годы внесены существенные изменения в законодательство о науке и почти вдвое возросло ее финансирование.

«Нам нужна эффективная отдача от вложенных средств. Отечественной индустрии, научному сообществу, университетам и бизнесу необходимо налаживать более тесные взаимосвязи. Научные достижения должны внедряться в производство и приносить практическую пользу населению. Министерству науки нужно обратить на это особое внимание», – подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом Премьер-министр отметил, что по ряду направлений отмечается неисполнение ранее обозначенных планов и показателей. Так, своевременно не проведена разработка единой экосистемы eHealth для непрерывного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и проактивного оказания медуслуг. Кроме того, есть вопросы по реализации проектов «Цифровое агропредприятие» и «Цифровой карьер». Не завершена автоматизация и централизация государственного кадастра земли и недвижимости.

«И в целом есть проблема качества предоставления Интернета. Не говоря об отдаленных населенных пунктах, даже в наших крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству. Жалоб от населения поступает много. Нет пользы даже от цифровых платформ и информационных систем, если качество Интернета будет плохим. Министерству цифрового развития эту проблему надо держать на особом контроле», – сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что в сфере цифровизации необходима более активная координация всех заинтересованных госорганов и организаций.

В завершение Алихан Смаилов поручил принять системные меры по снижению количества сбоев информационных систем, обеспечить эффективную работу проектов «Цифровая карта семьи» и «Социальный кошелек» уже до конца текущего года, а также до конца 2023 года запустить платформу «Kaznedra».

Кроме того, для широкого вовлечения частных инвестиций в научно-техническое развитие страны Премьер-министр поручил проработать вопросы включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов создание новых научно-исследовательских центров и лабораторий.

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