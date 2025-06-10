Убийство мальчика произошло в одном из сел Таласского района в конце мая
Военного подозревают в убийстве 10-летнего пасынка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК
Мужчину сразу задержали, делом занимается военно-следственное управление. Из семьи тут же забрали еще четверых приемных детей. Им понадобилась помощь психологов.
Убийство ребенка произошло в одном из сел Таласского района еще в конце мая. Однако информация о случившемся появилась только на днях.
Выяснилось, что мальчика привезли в районную больницу уже без признаков жизни. Под подозрение попал 35-летний военный – приемный отец ребенка. Что именно произошло в тот злополучный день, следствие пока не раскрывает.
Известно, что в этой семье пятеро приемных детей появились всего несколько месяцев назад. Всех оставшихся забрали.
«В тот же вечер этих детей из этой семьи изъяли. На сегодня они находятся в государственном учреждении. Следствие ведет военно-следственное управление, так как подозреваемый в совершении данного преступления является военным. Дети на сегодня в безопасности. С ними работают психологи», – заключил региональный уполномоченный по защите прав детей по Жамбылской области Даурен Багжанов.