Жамбылского военного подозревают в убийстве приемного ребенка

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Убийство мальчика произошло в одном из сел Таласского района в конце мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Военного подозревают в убийстве 10-летнего пасынка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК 

Мужчину сразу задержали, делом занимается военно-следственное управление. Из семьи тут же забрали еще четверых приемных детей. Им понадобилась помощь психологов.

Убийство ребенка произошло в одном из сел Таласского района еще в конце мая. Однако информация о случившемся появилась только на днях.

Выяснилось, что мальчика привезли в районную больницу уже без признаков жизни. Под подозрение попал 35-летний военный – приемный отец ребенка. Что именно произошло в тот злополучный день, следствие пока не раскрывает.

Известно, что в этой семье пятеро приемных детей появились всего несколько месяцев назад. Всех оставшихся забрали.

«В тот же вечер этих детей из этой семьи изъяли. На сегодня они находятся в государственном учреждении. Следствие ведет военно-следственное управление, так как подозреваемый в совершении данного преступления является военным. Дети на сегодня в безопасности. С ними работают психологи», – заключил региональный уполномоченный по защите прав детей по Жамбылской области Даурен Багжанов.

 

#убийство #ребенок #военный #подозрение

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